Kaya Akan Peluang dan Keberuntungan, Ini 8 Weton yang Disebut Punya Aura Sultan

JawaPos.com - Dalam budaya Jawa, weton menjadi bagian dari tradisi yang digunakan untuk melihat karakter dan perjalanan hidup seseorang. Weton merupakan gabungan antara hari lahir dan pasaran Jawa yang dalam Primbon Jawa dipercaya memiliki makna tertentu.

Di antara berbagai weton yang dikenal dalam tradisi tersebut, terdapat istilah "weton bermahkota emas." Sebutan ini diberikan kepada beberapa weton yang dipercaya memiliki energi positif, daya tarik keberuntungan, serta peluang besar dalam urusan rezeki.

Meski menjadi bagian dari kepercayaan budaya, ramalan weton bukanlah kepastian mengenai masa depan seseorang. Kesuksesan tetap dipengaruhi oleh usaha, kerja keras, dan keputusan yang diambil.

Dirangkum dari kanal YouTube Pandawa Cirebon, berikut delapan weton yang dipercaya termasuk dalam kategori bermahkota emas.

1. Kamis Legi

Pemilik weton Kamis Legi dipercaya memiliki karakter yang berwibawa, cerdas, dan mudah mendapatkan kepercayaan dari orang lain.

Kemampuan membangun hubungan baik membuat mereka sering memperoleh kesempatan dalam pekerjaan maupun bisnis. Dalam kepercayaan Jawa, rezeki mereka banyak datang melalui relasi, kerja sama, dan dukungan dari lingkungan sekitar.

2. Minggu Pahing

Minggu Pahing disebut sebagai salah satu weton yang memiliki keberuntungan kuat. Pemilik weton ini dipercaya mampu melewati berbagai kesulitan, termasuk dalam hal keuangan.