4 Shio Paling Beruntung pada 5 Agustus 2026, Rezeki, Karier, dan Hubungan Makin Cerah

Ilustrasi Diberkahi Hoki Beruntun (yanalya/magnific)
JawaPos.com - Tidak semua perubahan besar diawali oleh peristiwa yang luar biasa.
Dalam banyak kesempatan, titik balik justru hadir melalui keputusan sederhana, percakapan yang bermakna, atau solusi yang selama ini tidak terlihat.
Menurut astrologi Tiongkok, Rabu, 5 Agustus 2026 menjadi salah satu hari yang membawa energi positif bagi sejumlah shio untuk mulai keluar dari berbagai kebuntuan.
Hari ini berada di bawah pengaruh Hari Babi Logam (Metal Pig Stable Day), dipadukan dengan Bulan Kambing Kayu dan Tahun Kuda Api.
Kombinasi energi tersebut melambangkan kestabilan, kejernihan berpikir, serta kemampuan melepaskan tekanan emosional agar seseorang dapat mengambil keputusan secara lebih bijaksana.
Energi Logam mendorong seseorang untuk lebih mengandalkan logika dibandingkan emosi.
Sementara itu, energi Babi dikenal membawa sifat hangat, penuh kepedulian, dan terbuka terhadap dukungan dari orang-orang di sekitar.
Perpaduan keduanya menciptakan peluang bagi banyak persoalan untuk mulai menemukan jalan keluar.
Bagi 4 shio berikut, 5 Agustus 2026 diprediksi menjadi momentum ketika keberuntungan datang secara bertahap diulas dari Yourtango.com.
Mulai dari urusan rezeki, karier, hubungan asmara, hingga pertemanan, semuanya menunjukkan perkembangan yang lebih menjanjikan.
1. Shio Babi
Shio Babi menjadi salah satu shio yang paling diuntungkan oleh energi hari ini karena berada di bawah pengaruh langsung Hari Babi Logam.
Berbagai keputusan finansial yang selama ini dipertimbangkan akhirnya mulai menunjukkan hasil nyata.
Apa yang sebelumnya terasa sulit dicapai perlahan berubah menjadi lebih memungkinkan.
Ada peluang bagi Shio Babi untuk menerima pemasukan yang sempat tertunda.
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