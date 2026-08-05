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Rabbany Wanadriani
Rabu, 5 Agustus 2026 | 17.43 WIB

Jago Cari Peluang, 4 Shio Ini Punya Bakat Alami Menjadi Kaya

ilustrasi shio pandai kumpulkan uang. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi shio pandai kumpulkan uang. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Banyak orang memiliki cara berbeda dalam meraih kesuksesan finansial. Namun, ada sebagian individu yang tampak memiliki insting kuat dalam melihat peluang menghasilkan uang. Mereka mampu menentukan waktu yang tepat untuk berinvestasi, membangun usaha, maupun mengelola tabungan sehingga kondisi keuangannya terus berkembang.

Seolah memiliki firasat yang tajam, mereka dapat mengenali kesempatan emas sebelum disadari oleh orang lain. Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, kemampuan tersebut diyakini berkaitan dengan karakter bawaan dari beberapa shio yang dikenal lebih piawai dalam mengatur dan mengembangkan aset.

Selain mengandalkan kerja keras, mereka juga terkenal disiplin, teliti, dan mampu mengambil keputusan finansial secara bijaksana. Kombinasi sifat tersebut membuat mereka memiliki peluang lebih besar untuk mencapai kemapanan ekonomi.

Dilansir dari Horoscope, berikut empat shio yang dipercaya mempunyai bakat alami dalam menghasilkan uang.

1. Shio Ayam

Shio Ayam identik dengan pribadi yang tekun dan memiliki etos kerja tinggi. Mereka percaya bahwa keberhasilan diperoleh melalui konsistensi, kedisiplinan, dan kesabaran, bukan semata-mata karena keberuntungan.

Saat memiliki target, mereka akan berusaha mencapainya tanpa mudah menyerah. Dalam urusan keuangan, pemilik shio ini dikenal cermat menabung, bijak memilih investasi, serta mampu mengambil keputusan bisnis yang menguntungkan. Tak heran jika mereka sering berhasil membangun kondisi finansial yang stabil.

2. Shio Monyet

Shio Monyet dikenal memiliki kecerdasan dalam membaca peluang ekonomi. Mereka mampu menangkap kesempatan memperoleh keuntungan lebih cepat dibandingkan banyak orang.

Sebelum mengambil langkah, mereka biasanya mempelajari kondisi pasar, tren, hingga berbagai risiko yang mungkin muncul. Berkat perencanaan yang matang, keputusan investasi maupun bisnis yang diambil cenderung lebih terarah dan berpotensi memberikan hasil positif.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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