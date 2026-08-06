Siap Jadi Kaya! 4 Weton ini Tidak Tersentuh Kemiskinan di Tahun 2026, Rezeki Mengalir Deras

JawaPos.com - Kitab primbon Jawa meramalkan tahun 2026 akan jadi tahun yang tidak terlupakan bagi beberapa orang yang beruntung.

Segelintir orang diyakini sudah begitu dekat dengan nasib baik yang bahkan oleh mereka tidak pernah membayangkan.

Mereka yang beruntung berkesempatan menjadi orang berpunya yang harta bendanya cukup untuk menjauhkan mereka dari kemelaratan.

Melansir dari kanal YouTube Primbon Cirebon, berikut weton yang diramalkan akan jauh dari kemiskinan di tahun 2026 sebab rezeki datang terus tidak pernah seret.

1. Weton Rabu Pahing

Kitab primbon Jawa meramalkan, mereka yang berweton Rabu Pahing akan dipayungi keberuntungan di tahun 2026.

Sederet hal yang dikerjakan memiliki peluang besar untuk berhasil dan memberikan banyak pundi-pundi rupiah.

Hampir sepanjang tahun rezeki mereka tidak pernah seret meskipun banyak sejawat yang justru memiliki banyak kendala.

2. Weton Jumat Kliwon