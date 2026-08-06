Setelah Banyak Ujian, 7 Weton Ini Disebut Akan Menikmati Puncak Kesuksesan

Weton sukses besar dan banjir uang tinggalkan masa suram kata primbon jawa. (Freepik/ freepik)
JawaPos.com – Dalam kepercayaan Primbon Jawa, perjalanan hidup seseorang diyakini tidak selalu berjalan dengan pola yang sama. Ada kalanya seseorang harus melewati berbagai ujian sebelum akhirnya menikmati masa yang lebih baik.
Sejumlah weton dipercaya memiliki perjalanan hidup yang penuh tantangan sejak usia muda. Meski demikian, pengalaman tersebut dianggap sebagai proses yang membentuk karakter hingga akhirnya membuka jalan menuju keberhasilan.
Primbon Jawa menyebut, beberapa weton memiliki ketangguhan, kesabaran, dan semangat pantang menyerah yang menjadi modal utama ketika kesempatan mulai datang.
Dilansir dari kanal YouTube NGAOS JAWA, berikut tujuh weton yang dipercaya berpeluang mengalami perubahan nasib menuju kehidupan yang lebih mapan menurut Primbon Jawa.
Senin Wage memiliki jumlah neptu 8 yang berasal dari kombinasi hari Senin dan pasaran Wage.
Pemilik weton ini dikenal sebagai pribadi yang tekun, sabar, dan tidak mudah menyerah meski menghadapi berbagai kesulitan.
Dalam kepercayaan Primbon, mereka sering mengalami keterbatasan ekonomi atau tantangan sejak usia muda. Namun, pengalaman tersebut justru membentuk mental yang kuat.
Perubahan menuju kondisi yang lebih baik dipercaya mulai terlihat setelah memasuki usia sekitar 35 tahun, ketika berbagai peluang usaha maupun pekerjaan mulai terbuka.
Rabu Pon memiliki neptu 14 yang melambangkan kecerdasan dan kemampuan berpikir mendalam.
Orang yang lahir pada weton ini disebut memiliki banyak ide, tetapi pada awal kehidupan sering menghadapi hambatan dari lingkungan maupun kondisi keluarga.
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