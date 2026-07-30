5 Shio Pembawa Energi Finansial Positif yang Banyak Dicari di Tahun 2026

JawaPos.com - Dalam kepercayaan astrologi Tionghoa, setiap tahun memiliki energi dan karakteristik berbeda yang dipercaya dapat memengaruhi perjalanan seseorang, termasuk dalam urusan keberuntungan dan finansial.

Memasuki tahun 2026, sejumlah shio disebut memiliki peluang lebih besar untuk menemukan kesempatan baru dalam bidang ekonomi. Perpaduan antara karakter pribadi, keberanian mengambil langkah, serta kemampuan membaca situasi menjadi faktor yang sering dikaitkan dengan peningkatan peluang keuangan.

Meski ramalan shio tidak dapat dipastikan secara ilmiah, banyak orang tetap menjadikannya sebagai bahan refleksi dan hiburan untuk melihat sisi positif dalam menghadapi tahun baru.

Dikutip dari pembahasan akun YouTube Rezeki & Hoki, terdapat lima shio yang dipercaya memiliki energi keberuntungan finansial lebih kuat pada tahun 2026.

1. Shio Tikus Pemilik shio Tikus dikenal sebagai pribadi yang cerdas, cepat berpikir, dan memiliki kemampuan melihat peluang yang sering tidak disadari orang lain.

Mereka biasanya mampu membaca perubahan keadaan dengan baik, termasuk dalam urusan bisnis dan keuangan. Kepekaan terhadap tren membuat mereka lebih mudah menentukan kapan harus mengambil kesempatan dan kapan perlu berhati-hati.

Pada tahun 2026, shio ini dipercaya memiliki peluang untuk mendapatkan tambahan pemasukan melalui usaha, pekerjaan sampingan, maupun keputusan finansial yang tepat.

Kemampuan mereka dalam menyusun strategi menjadi salah satu kekuatan utama yang membantu membuka jalan menuju berbagai kesempatan baru.

2. Shio Ular Shio Ular sering dikaitkan dengan sifat penuh perhitungan, tenang, dan memiliki kemampuan analisis yang mendalam.