7 Weton yang Dipercaya Jadi Pembawa Energi Positif bagi Orang di Sekitarnya, Apa Saja?

JawaPos.com - Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton atau perhitungan hari kelahiran sering dikaitkan dengan karakter, sifat, dan perjalanan hidup seseorang. Selain menggambarkan kepribadian, beberapa weton juga dipercaya memiliki aura positif yang dapat memberikan pengaruh baik bagi orang-orang di sekitarnya.

Salah satu kepercayaan yang berkembang adalah adanya weton tertentu yang dianggap memiliki perkataan penuh makna. Ucapan mereka diyakini mampu memberi semangat, menghadirkan ketenangan, bahkan membuka peluang kebaikan bagi orang lain.

Dilansir dari kanal YouTube LARAS SUKERTA, terdapat tujuh weton yang dipercaya memiliki karakter tersebut. Namun, perlu dipahami bahwa weton merupakan bagian dari tradisi dan kepercayaan budaya Jawa, bukan penentu pasti keberuntungan seseorang.

Berikut tujuh weton yang dalam Primbon Jawa dikaitkan dengan ucapan yang membawa energi positif.

1. Senin Kliwon Pemilik weton Senin Kliwon dikenal memiliki karakter tenang dan berwibawa. Dalam kepercayaan Jawa, mereka disebut memiliki kemampuan memberikan nasihat yang menenangkan melalui perkataan yang bijaksana.

Meskipun tidak banyak berbicara, ucapan mereka sering dianggap memiliki makna mendalam. Sifat tersebut membuat mereka kerap dipercaya menjadi tempat meminta pendapat atau mencari solusi.

2. Rabu Legi Rabu Legi dipercaya memiliki karakter ceria, ramah, dan mampu memberikan semangat kepada orang lain. Cara berbicara yang positif membuat mereka mudah membangun hubungan baik dengan lingkungan sekitar.

Menurut Primbon Jawa, perkataan mereka sering dikaitkan dengan motivasi dan dorongan yang dapat membantu orang lain menemukan peluang baru.

3. Jumat Pahing Pemilik weton Jumat Pahing disebut memiliki sifat bijaksana dan ketenangan dalam menyampaikan sesuatu. Kata-kata yang mereka ucapkan sering dianggap mampu memberikan rasa nyaman bagi orang yang mendengarnya.