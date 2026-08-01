6 Weton Terlihat Awet Muda, Aura Pancar Pesona dan Rahasia Energi Positif yang Sangat Kuat

JawaPos.com - Dalam tradisi Jawa, weton sering dipahami sebagai pintu untuk mengenali watak, rezeki, hingga daya tarik batin seseorang.

Salah satu daya tarik yang kerap dibicarakan adalah “pesona awet muda”: wajah tampak segar, senyum hangat, dan aura yang membuat orang lain betah di dekatnya.

Fenomena ini tentu tidak berdiri sendiri.

Gaya hidup, kualitas istirahat, pola makan, dan ketenangan batin ikut membentuknya.

Namun, primbon Jawa menambah satu kunci: sinkronisasi energi kelahiran dengan laku hidup sehari-hari sebuah harmoni yang menyalakan “cahaya dalam” pada diri seseorang.

Artikel ini membahas 6 weton yang kerap dipersepsikan memancarkan pesona awet muda: Jumat Kliwon, Selasa Wage, Kamis Pon, Minggu Kliwon, Sabtu Pahing, dan Rabu Legi yang dirangkum dari kanal YouTube BELAJAR BERSAMA79 .

Setiap bagian memaparkan karakter, kebiasaan penunjang, serta langkah praktis agar aura muda Anda semakin nyata dalam hidup.

1) Jumat Kliwon — Tenang, Syukur, dan Pesona yang Menyejukkan Pemilik weton Jumat Kliwon dikenal berjiwa teduh.

Mereka memancarkan ketenangan yang menular, bagaikan sinar rembulan yang tidak menyilaukan tetapi menghangatkan hati.