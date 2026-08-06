Ingin Lebih Percaya Diri? Terapkan 7 Rutinitas Ini yang Dilakukan Orang Sukses

JawaPos.com - Rasa percaya diri bukan sesuatu yang muncul begitu saja sejak lahir. Kemampuan ini terbentuk melalui kebiasaan, pengalaman, dan latihan yang dilakukan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari.

Orang yang memiliki tingkat kepercayaan diri tinggi biasanya mampu menghadapi tantangan dengan sudut pandang berbeda. Mereka melihat hambatan sebagai kesempatan untuk belajar dan berkembang, bukan sebagai alasan untuk menyerah.

Mereka juga tidak menunggu keadaan sempurna untuk bertindak. Sebaliknya, mereka berani mengambil keputusan, mencoba hal baru, dan menjadikan kegagalan sebagai bagian dari proses menuju keberhasilan.

Ketika rasa percaya diri mulai menurun, membangun kembali kebiasaan positif dalam rutinitas harian dapat membantu seseorang merasa lebih kuat dan mampu menghadapi berbagai situasi.

Salah satu hal utama yang dilakukan orang-orang percaya diri adalah memberikan perhatian pada diri sendiri, baik secara fisik maupun mental.

Dilansir dari English Jagran, berikut tujuh kebiasaan yang sering diterapkan oleh orang-orang dengan rasa percaya diri tinggi:

1. Mengenali dan mengembangkan kelebihan diri

Orang percaya diri tidak hanya berfokus pada kekurangan, tetapi juga menyadari kemampuan dan pencapaian yang telah mereka raih.

Mengingat hal-hal positif tentang diri sendiri dapat membantu membangun pola pikir yang lebih kuat. Mengganti pikiran negatif dengan kalimat penyemangat seperti “Saya mampu” atau “Saya bisa melewati ini” juga dapat meningkatkan keyakinan diri.