Logo JawaPos
HomeKepribadian
Author avatar - Image
Rabbany Wanadriani
Jumat, 7 Agustus 2026 | 05.52 WIB

Ingin Lebih Percaya Diri? Terapkan 7 Rutinitas Ini yang Dilakukan Orang Sukses

ilustrasi orang yang percaya diri. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi orang yang percaya diri. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Rasa percaya diri bukan sesuatu yang muncul begitu saja sejak lahir. Kemampuan ini terbentuk melalui kebiasaan, pengalaman, dan latihan yang dilakukan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari.

Orang yang memiliki tingkat kepercayaan diri tinggi biasanya mampu menghadapi tantangan dengan sudut pandang berbeda. Mereka melihat hambatan sebagai kesempatan untuk belajar dan berkembang, bukan sebagai alasan untuk menyerah.

Mereka juga tidak menunggu keadaan sempurna untuk bertindak. Sebaliknya, mereka berani mengambil keputusan, mencoba hal baru, dan menjadikan kegagalan sebagai bagian dari proses menuju keberhasilan.

Ketika rasa percaya diri mulai menurun, membangun kembali kebiasaan positif dalam rutinitas harian dapat membantu seseorang merasa lebih kuat dan mampu menghadapi berbagai situasi.

Salah satu hal utama yang dilakukan orang-orang percaya diri adalah memberikan perhatian pada diri sendiri, baik secara fisik maupun mental.

Dilansir dari English Jagran, berikut tujuh kebiasaan yang sering diterapkan oleh orang-orang dengan rasa percaya diri tinggi:

1. Mengenali dan mengembangkan kelebihan diri

Orang percaya diri tidak hanya berfokus pada kekurangan, tetapi juga menyadari kemampuan dan pencapaian yang telah mereka raih.

Mengingat hal-hal positif tentang diri sendiri dapat membantu membangun pola pikir yang lebih kuat. Mengganti pikiran negatif dengan kalimat penyemangat seperti “Saya mampu” atau “Saya bisa melewati ini” juga dapat meningkatkan keyakinan diri.

2. Membagi target besar menjadi langkah kecil

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait
Perjalanan Panjang Berbuah Manis, 14 Tanggal Lahir Ini Diramal Sukses Setelah Dewasa - Image
Zodiak

Perjalanan Panjang Berbuah Manis, 14 Tanggal Lahir Ini Diramal Sukses Setelah Dewasa

Sabtu, 8 Agustus 2026 | 03.15 WIB

Tak Harus Kaya Raya, Ini 4 Tanda Kamu Sudah Mencapai Kesuksesan Sejati - Image
Lifestyle

Tak Harus Kaya Raya, Ini 4 Tanda Kamu Sudah Mencapai Kesuksesan Sejati

Sabtu, 8 Agustus 2026 | 02.33 WIB

3 Zodiak Paling Optimis Untuk Sukses, Kerja Kerasnya Selama Ini Membuahkan Hasil pada 7 Agustus 2026 - Image
Zodiak

3 Zodiak Paling Optimis Untuk Sukses, Kerja Kerasnya Selama Ini Membuahkan Hasil pada 7 Agustus 2026

Sabtu, 8 Agustus 2026 | 00.31 WIB

Terpopuler

Jafar dan Adnan Diduga Terlibat Match Fixing, PBSI Langsung Ubah Komposisi Ganda Campuran - Image
1

Jafar dan Adnan Diduga Terlibat Match Fixing, PBSI Langsung Ubah Komposisi Ganda Campuran

2

Prediksi Skor Persib vs Persebaya di Final Piala Presiden 2026: Duel Tim Kelelahan!

3

Prediksi Skor Persija Jakarta vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Macan Kemayoran Diunggulkan!

4

Profil Jafar Hidayatullah dan Adnan Maulana: Diduga Match Fixing, Dicoret PBSI dari Kejuaraan Dunia

5

Prediksi Skor Persib vs Persebaya di Final Piala Presiden 2026: Maung Bandung Favorit Juara

6

Aji Santoso Resmi Latih de Red FC, Klub Baru Jawa Timur Pilih Stadion Gelora 10 November Surabaya

7

Bertahun-Tahun Mogok Kerja, Tim 10 Pekerja Freeport Serahkan Tuntutan ke Said Iqbal

8

Jafar/Felisha dan Adnan/Indah Dicoret dari Kejuaraan Dunia, PBSI Buka Suara Soal Dugaan Match Fixing

9

Prediksi Skor Singapura vs Timnas Indonesia di Piala AFF 2026: Pembuktian Sihir John Herdman!

10

Profil Malik Bawazier, Suami Cut Keke yang Dilaporkan Kasus Perzinaan dan Kohabitasi

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore