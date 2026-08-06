Dijuluki Pembawa Kelimpahan, Ini 7 Weton yang Konon Memiliki Energi Wasesa Segara

Ilustrasi rezeki deras (senivpetro/Freepik)
JawaPos.com – Dalam tradisi Primbon Jawa, weton kelahiran dipercaya memiliki makna tersendiri yang berkaitan dengan karakter, perjalanan hidup, hingga potensi keberuntungan seseorang.
Salah satu konsep yang sering menjadi perhatian adalah Wasesa Segara, yaitu istilah yang menggambarkan energi kelimpahan dan keberkahan yang luas seperti samudra.
Orang yang dipercaya berada dalam naungan Wasesa Segara diyakini memiliki daya tarik terhadap peluang, kemudahan dalam mencari jalan keluar, serta kemampuan mengembangkan potensi yang dimiliki.
Meski demikian, rezeki tetap membutuhkan usaha, kerja keras, dan sikap yang baik. Keberuntungan dalam Primbon Jawa bukan hanya tentang materi, tetapi juga berkaitan dengan kebijaksanaan, hubungan sosial, dan kekuatan batin.
Dirangkum dari kanal YouTube BELAJAR BERSAMA79, berikut tujuh weton yang dipercaya memiliki energi Wasesa Segara.
Rabu Legi menjadi salah satu weton yang sering dikaitkan dengan kecerdasan batin dan kemampuan melihat kesempatan tersembunyi.
Orang yang lahir pada weton ini dipercaya memiliki intuisi kuat sehingga mampu mengambil keputusan dengan lebih matang.
Mereka bukan tipe yang terburu-buru dalam bertindak. Setiap langkah biasanya dipikirkan dengan hati-hati agar menghasilkan keputusan terbaik.
Rezeki Rabu Legi disebut datang melalui ketekunan, kemampuan menjaga hubungan baik, serta kecerdasan dalam memanfaatkan peluang yang muncul.
Keberhasilan mereka lebih sering terbentuk dari proses panjang dibanding keberuntungan sesaat.
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