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Leni Setya Wati
Minggu, 2 Agustus 2026 | 23.09 WIB

Aura Kharisma Tinggi, 5 Weton Ini Disebut Punya Jalan Hidup Penuh Kelimpahan

Ilustrasi weton paling digjaya yang tak pernah kekurangan rezeki (freepik) - Image

Ilustrasi weton paling digjaya yang tak pernah kekurangan rezeki (freepik)

JawaPos.com - Dalam budaya Jawa, weton tidak hanya digunakan sebagai penanda hari kelahiran, tetapi juga dipercaya memiliki makna tertentu yang berkaitan dengan karakter dan perjalanan hidup seseorang.

Menurut kepercayaan Primbon Jawa, beberapa weton dianggap memiliki energi istimewa, seperti aura kepemimpinan, daya tarik alami, serta keberuntungan dalam urusan rezeki. Mereka sering disebut sebagai sosok yang memiliki kekuatan batin kuat dan mampu menghadapi berbagai tantangan kehidupan.

Meski demikian, kepercayaan mengenai weton merupakan bagian dari tradisi budaya dan tidak dapat menjadi penentu pasti kesuksesan seseorang. Berikut lima weton yang dipercaya memiliki energi paling digjaya menurut Primbon Jawa.

1. Rabu Kliwon

Rabu Kliwon sering disebut sebagai salah satu weton yang memiliki karakter kuat dan penuh kewibawaan. Pemilik weton ini dipercaya mempunyai intuisi tajam serta kepekaan tinggi dalam membaca keadaan sekitar.

Sikap tenang dan pembawaan yang berpengaruh membuat mereka sering menjadi tempat orang lain meminta pendapat. Dalam urusan rezeki, Rabu Kliwon dipercaya memiliki kemampuan melihat peluang yang datang sehingga mampu membuka banyak jalan menuju keberhasilan.

2. Jumat Legi

Pemilik weton Jumat Legi dikenal memiliki sifat lembut, pandai menjaga hubungan, dan mampu menciptakan suasana nyaman bagi orang di sekitarnya.

Dalam kepercayaan Jawa, weton ini sering dikaitkan dengan keberuntungan dan kemudahan dalam memperoleh pertolongan. Sikap positif serta kemampuan membangun hubungan baik dipercaya menjadi faktor yang membantu mereka mendapatkan berbagai peluang dalam kehidupan.

3. Selasa Pahing

Selasa Pahing dipercaya memiliki karakter penuh perhitungan dan insting yang kuat. Mereka cenderung tidak banyak bicara, tetapi mampu menyusun strategi dengan matang sebelum mengambil keputusan.

Kemampuan membaca situasi dan ketekunan dalam menghadapi masalah membuat mereka dianggap memiliki peluang besar untuk mencapai kesuksesan. Berbagai tantangan yang datang sering dipercaya dapat berubah menjadi kesempatan baru.

4. Kamis Pon

Kamis Pon dikenal sebagai weton yang memiliki jiwa kepemimpinan tinggi. Mereka biasanya dipercaya memiliki rasa tanggung jawab besar serta mampu menjadi sosok yang diandalkan oleh keluarga maupun lingkungan sekitar.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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