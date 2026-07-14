Menikah Membawa Hoki, 9 Tanggal Lahir Ini Diyakini Mendapat Kelimpahan Bersama Pasangan

JawaPos.com - Pernikahan sering dianggap sebagai salah satu fase penting yang membawa perubahan besar dalam perjalanan hidup seseorang. Selain menghadirkan hubungan penuh kasih dan kebersamaan, sebagian orang juga meyakini bahwa pernikahan dapat membuka peluang baru dalam hal keberuntungan, kesuksesan, hingga kemakmuran.

Dalam kepercayaan numerologi, tanggal lahir tertentu disebut memiliki keterkaitan dengan peningkatan keberuntungan setelah seseorang memasuki kehidupan rumah tangga. Mereka dipercaya mengalami perubahan positif yang membawa lebih banyak peluang dan kelimpahan bersama pasangan.

Lantas, tanggal lahir apa saja yang dipercaya memiliki peruntungan tersebut? Dilansir dari Newstrack, berikut deretan tanggal lahir yang diyakini meraih kesuksesan dan keberuntungan lebih besar setelah menikah.

1. Tanggal 6, 15, atau 24

Orang-orang yang lahir pada tanggal 6, 15, atau 24 setiap bulan sering mengalami perubahan pascamenikah.

Mereka secara alami tertarik pada keindahan, keharmonisan, dan kenyamanan materi.

Begitu memasuki pernikahan, dikatakan bahwa keberuntungan mereka dalam hal keuangan dan pertumbuhan karier berkembang pesat.

Mereka menarik peluang yang tampaknya bertepatan dengan stabilitas yang dibawa oleh pernikahan, ini mengarah pada keuntungan finansial dan kedudukan sosial yang lebih tinggi.

2. Tanggal 8, 17, atau 26