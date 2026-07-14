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Rabbany Wanadriani
Rabu, 15 Juli 2026 | 05.39 WIB

6 Tanggal Lahir yang Diyakini Memiliki Peluang Besar Mendapat Kelimpahan Finansial

ilustrasi tanggal lahir banyak uang. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi tanggal lahir banyak uang. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Dalam kepercayaan numerologi, tanggal lahir dianggap memiliki makna tertentu karena diyakini dapat menggambarkan karakter, kemampuan, hingga potensi seseorang dalam menjalani kehidupan. Angka yang berkaitan dengan hari kelahiran disebut dapat memberikan gambaran mengenai berbagai aspek, termasuk peluang dalam mencapai keberhasilan finansial.

Beberapa tanggal lahir dipercaya memiliki energi yang berkaitan dengan keberuntungan, kemampuan menarik peluang, serta potensi meraih kemakmuran. Meski kondisi keuangan tetap dipengaruhi oleh usaha, keterampilan, dan berbagai faktor lainnya, pembahasan numerologi kerap menarik perhatian banyak orang.

Dilansir dari YourTango, berikut enam tanggal lahir yang dipercaya memiliki potensi mengalami kelimpahan finansial dan peluang besar dalam menghasilkan uang menurut pandangan numerologi.

1. Tanggal 1 dan 4

Orang yang lahir tanggal ini diberkati dengan kekayaan sejak lahir.

Mereka memiliki hubungan yang kuat dengan energi ilahi dan tidak peduli dari keluarga mana berasal, mereka ditakdirkan untuk meraih kesuksesan dan kelimpahan.

Numerologi menyebut bahwa mereka yang lahir pada tanggal 1 adalah pemikir independen, pemimpin alami, dan visioner sejati.

Mereka juga dikatakan ambisius, berorientasi pada tujuan, dan tangguh yang merupakan kualitas seseorang mencapai kesuksesan finansial

Orang yang lahir pada tanggal 4 memiliki sifat yang berbeda, tetapi sama-sama berharga.

Mereka dipuji karena pekerja keras, gigih, dan dapat diandalkan. Jarang sekali seseorang menghasilkan uang tanpa sedikit kerja keras dan konsistensi.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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