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Rabbany Wanadriani
Jumat, 7 Agustus 2026 | 05.38 WIB

Bukan Sombong, 7 Zodiak Ini Memang Selektif Memilih Teman Menurut Astrologi

ilustrasi orang yang mengobrol. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi orang yang mengobrol. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Dalam kehidupan sosial, setiap orang memiliki cara berbeda dalam membangun hubungan dengan orang lain.

Ada yang mudah akrab dengan siapa saja, tetapi ada pula yang membutuhkan waktu lama sebelum benar-benar merasa nyaman.

Menurut astrologi, beberapa zodiak dikenal memiliki karakter yang lebih selektif dalam memilih lingkungan pertemanan.

Mereka bukan berarti tidak suka bersosialisasi atau merasa lebih baik dari orang lain. Justru, mereka cenderung berhati-hati karena menganggap hubungan pertemanan membutuhkan kepercayaan dan koneksi yang kuat.

Bagi zodiak-zodiak ini, memiliki banyak teman bukan menjadi prioritas utama. Mereka lebih memilih sedikit teman, tetapi hubungan yang dibangun memiliki makna dan kualitas.

Dilansir dari English Jagran, berikut tujuh zodiak yang dikenal paling selektif dalam memilih teman.

1. Capricorn — Memilih Teman yang Bisa Memberi Nilai Positif

Capricorn dikenal sebagai sosok yang serius, fokus pada tujuan, dan memiliki pandangan hidup yang terarah.

Mereka tidak mudah menghabiskan waktu untuk hubungan yang dianggap tidak memberikan perkembangan positif.

Dalam memilih teman, Capricorn lebih tertarik pada orang-orang yang memiliki pemikiran luas, ambisi, dan dapat memberikan inspirasi.

Bagi Capricorn, pertemanan bukan hanya tentang bersenang-senang, tetapi juga tentang membangun hubungan yang saling mendukung.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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