6 Zodiak Ini Dikenal Paling Setia, tetapi Sangat Selektif dalam Memilih Teman

Ilustrasi zodiak paling setia tapi juga yang paling selektif memilih teman (freepik/tirachardz)
JawaPos.com - Setiap orang memiliki cara berbeda dalam membangun hubungan pertemanan. Ada yang mudah akrab dengan siapa saja, tetapi ada pula yang lebih berhati-hati sebelum benar-benar membuka diri dan mempercayai orang lain.
Dalam astrologi, beberapa zodiak dipercaya memiliki karakter yang sangat loyal terhadap orang-orang terdekatnya. Meski demikian, mereka cenderung tidak sembarangan memilih teman dan hanya menjalin hubungan dengan orang yang dianggap benar-benar dapat dipercaya.
Sikap selektif tersebut membuat lingkaran pertemanan mereka mungkin tidak terlalu luas, tetapi hubungan yang terjalin umumnya lebih erat dan bertahan dalam jangka panjang.
Dirangkum dari laman My Inner Creative, berikut enam zodiak yang dikenal paling setia sekaligus paling selektif dalam memilih teman.
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1. Taurus (20 April – 20 Mei)
Taurus adalah zodiak pertama yang masuk dalam daftar ini, mereka dikenal karena kesetiaannya yang kuat.
Sebagai zodiak berelemen tanah, Taurus menghargai stabilitas dan konsistensi, yang juga tercermin dalam pendekatan mereka dalam persahabatan.
Mereka adalah teman yang akan selalu ada untuk Anda dalam suka dan duka. Namun, jangan salah mengartikan kesetiaan mereka sebagai sikap santai dalam memilih teman.
Taurus sangat selektif dan lebih menyukai lingkaran kecil teman dekat yang dapat mereka percaya sepenuhnya daripada sekelompok besar kenalan biasa.
Sifat mereka yang cerdas memastikan bahwa mereka hanya menerima orang-orang yang autentik dan tulus ke dalam lingkaran terdekat mereka.
2. Scorpio (23 Oktober – 21 November)
Scorpio adalah zodiak yang identik dengan kesetiaan dan intensitas. Sebagai zodiak berelemen air, Scorpio sangat emosional dan menjalin hubungan yang erat dengan orang-orang yang mereka sayangi.
Kesetiaan mereka tak tergoyahkan dan hampir melegenda, menjadikan mereka salah satu teman paling dapat diandalkan yang bisa Anda miliki.
Namun, inilah sisi menariknya, Scorpio sangat selektif dalam memilih siapa yang akan masuk ke dalam hidup mereka. Mereka memiliki bakat untuk melihat kepura-puraan dan menghargai keaslian di atas segalanya.
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