6 Zodiak Ini Dikenal Paling Setia, tetapi Sangat Selektif dalam Memilih Teman

1. Taurus (20 April – 20 Mei)

Taurus adalah zodiak pertama yang masuk dalam daftar ini, mereka dikenal karena kesetiaannya yang kuat.

Sebagai zodiak berelemen tanah, Taurus menghargai stabilitas dan konsistensi, yang juga tercermin dalam pendekatan mereka dalam persahabatan.

Mereka adalah teman yang akan selalu ada untuk Anda dalam suka dan duka. Namun, jangan salah mengartikan kesetiaan mereka sebagai sikap santai dalam memilih teman.

Taurus sangat selektif dan lebih menyukai lingkaran kecil teman dekat yang dapat mereka percaya sepenuhnya daripada sekelompok besar kenalan biasa.

Sifat mereka yang cerdas memastikan bahwa mereka hanya menerima orang-orang yang autentik dan tulus ke dalam lingkaran terdekat mereka.

2. Scorpio (23 Oktober – 21 November)

Scorpio adalah zodiak yang identik dengan kesetiaan dan intensitas. Sebagai zodiak berelemen air, Scorpio sangat emosional dan menjalin hubungan yang erat dengan orang-orang yang mereka sayangi.

Kesetiaan mereka tak tergoyahkan dan hampir melegenda, menjadikan mereka salah satu teman paling dapat diandalkan yang bisa Anda miliki.