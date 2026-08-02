Rezeki Makin Lancar! 7 Shio Ini Disebut Punya Aura Keberuntungan dan Kemakmuran

Ilustrasi shio yang terpilih jadi orang yang super kaya (freepik)

JawaPos.com – Dalam perjalanan hidup, ada masa ketika seseorang merasa berada di titik yang sama. Rutinitas berjalan, usaha terasa belum membuahkan hasil maksimal, dan peluang seolah belum datang.

Namun, menurut kepercayaan astrologi Tionghoa, setiap orang memiliki fase keberuntungan yang berbeda. Ada masa ketika peluang terbuka lebih luas, membawa perubahan dalam berbagai aspek kehidupan.

Beberapa shio dipercaya akan memasuki periode penuh energi positif. Bukan hanya berpotensi mengalami peningkatan dalam hal finansial, tetapi juga mendapatkan kebahagiaan, hubungan yang lebih baik, serta ketenangan dalam menjalani hidup.

Dilansir dari Naura Kom, berikut tujuh shio yang disebut memiliki peluang mengalami perubahan besar dan merasakan kelimpahan rezeki.

1. Shio Monyet Pemilik Shio Monyet dikenal sebagai pribadi yang cerdas, kreatif, dan memiliki kemampuan melihat peluang dengan cepat.

Mereka sering menemukan solusi ketika orang lain melihat kesulitan. Kemampuan beradaptasi dan kecerdikan dalam mengambil keputusan menjadi modal utama untuk mencapai keberhasilan.

Ke depan, peluang baru diprediksi mulai bermunculan. Ide yang sebelumnya hanya tersimpan bisa berkembang menjadi sesuatu yang menghasilkan.

Kesempatan kerja sama, proyek besar, hingga pertemuan dengan orang yang membawa pengaruh positif dapat membuka jalan menuju kehidupan yang lebih baik.

Kekayaan bagi Shio Monyet tidak hanya berasal dari keberuntungan, tetapi juga dari kemampuan mereka mengelola peluang menjadi hasil nyata.

2. Shio Kelinci Shio Kelinci dikenal memiliki sifat lembut, penuh empati, dan mampu menjaga hubungan baik dengan orang lain.

Meski terkadang terlihat tenang, mereka sebenarnya memiliki kekuatan besar dalam mengambil keputusan dan membaca situasi.

Dalam fase keberuntungan, Shio Kelinci disebut akan menemukan keberanian untuk melangkah lebih jauh. Kesempatan dalam karier maupun bisnis dapat muncul secara perlahan namun membawa dampak besar.