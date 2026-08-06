3 Weton yang Rezekinya akan Dilancarkan di Tahun 2026, Seketika Masalah Keuangan Terselesaikan

Weton yang rezekinya akan dilancarkan di tahun 2026 saat keberuntungan seketika menyelesaikan masalah keuangan. (dok: magnific)
JawaPos.com - Salah satu sumber permasalahan hidup yang banyak dialami orang adalah ekonomi yang tidak baik.
Buruknya keuangan kerap kali membuat seseorang menjadi risau lantaran banyak kebutuhan hidup yang jadi tidak terpenuhi.
Namun, di tahun 2026 ini dikatakan ada sejumlah pihak yang hidupnya tengah diberkahi keberuntungan sehingga jalan rezekinya dimudahkan.
Melansir dari kanal YouTube Tv KDM, berikut weton yang rezekinya akan dilancarkan di tahun 2026 saat keberuntungan seketika menyelesaikan masalah keuangan.
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1. Weton Sabtu Pon
Dalam kepercayaan primbon, orang yang lahir dengan weton Senin Pon sering kali diberkahi dengan kelapangan ilmu.
Luasnya ilmu yang dipunya bisa digunakan atau dimanfaatkan untuk berbagai hal, salah satunya memperbaiki kualitas hidup.
Menurut perhitungan, tahun 2026 ini bisa jadi waktu yang tepat untuk berusaha melakukan serangkaian cara dalam memperoleh rezeki.
Dengan menggunakan semua ilmu yang dipunya, keberkahan diprediksi akan hadir hingga bisa mengundang banyak rezeki.
2. Weton Sabtu Kliwon
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