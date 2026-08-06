Ramalan Zodiak Jumat 7 Agustus 2026: Sagitarius, Capricorn, Aquarius, Pisces

ilustrasi zodiak. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com – Ambisi baru Sagitarius akan muncul di tempat kerja, ikuti dorongan untuk belajar atau memulai sesuatu yang baru.
Sedangkan pemikiran inovatif akan mendorong proyek Aquarius.
Dilansir astotalk, berikut ini ramalan zodiak terkait cinta, karier, keuangan, dan kesehatan pada besok Jumat 7 Agustus 2026 untuk Sagitarius, Capricorn, Aquarius, dan Pisces.
Perlu diingat hasil ramalan tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.
Sagitarius – (22 November hingga 21 Desember)
Sikap ceria akan mengangkat kehidupan cinta Anda keluar dari kebiasaan, mengubah rutinitas menjadi ritual yang menyenangkan.
Ambisi baru akan muncul di tempat kerja, ikuti dorongan untuk belajar atau memulai sesuatu yang baru.
Perhatikan impuls Anda dalam berbelanja, karena pengeluaran kecil dapat menumpuk dengan cepat.
Lakukan jalan-jalan santai atau petualangan spontan untuk meningkatkan kesehatan Anda.
Capricorn – (22 Desember hingga 19 Januari)
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