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Rabbany Wanadriani
Jumat, 7 Agustus 2026 | 03.03 WIB

Ramalan Zodiak Jumat 7 Agustus 2026: Aries, Taurus, Gemini, Cancer

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ilustrasi zodiak. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Dalam karier, Aries akan haus akan kemajuan karena langkah-langkah berani menarik perhatian.

Sedangkan pemikiran yang gesit akan memungkinkan Gemini melangkah maju di tempat kerja.

Dilansir astotalk, berikut ini ramalan zodiak terkait cinta, karier, keuangan, dan Kesehatan pada besok Jumat 7 Agustus 2026 untuk Aries, Taurus, Gemini, dan Cancer.

Perlu diingat hasil ramalan tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.

Aries – (21 Maret hingga 19 April)

Energi yang menggetarkan akan mengalir melalui kehidupan cinta Anda, menciptakan koneksi yang terasa seperti takdir.

Dalam karier, Anda akan haus akan kemajuan karena langkah-langkah berani menarik perhatian.

Waspadai inspirasi finansial yang tiba-tiba, mungkin dari sekutu yang tak terduga.

Vitalitas fisik Anda juga meningkat, menjadikan besok untuk perawatan diri yang aktif.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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