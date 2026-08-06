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Niko Sulpriyono
Jumat, 7 Agustus 2026 | 02.43 WIB

Tak Banyak Bicara, Tapi Berpengaruh! 5 Weton yang Dipercaya Membawa Energi Spiritual Istimewa

Ilustrasi ucapan penuh kekuatan (freepik)

JawaPos.com – Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton sering kali dianggap bukan hanya sebagai penanda kelahiran seseorang, tetapi juga memiliki kaitan dengan karakter, sifat, dan energi yang melekat pada diri seseorang.

Berdasarkan kepercayaan Primbon Jawa, beberapa weton tertentu diyakini memiliki daya spiritual yang berbeda dibandingkan lainnya. Salah satunya adalah kemampuan dalam berbicara, memberikan nasihat, hingga memanjatkan doa.

Orang-orang dengan weton tertentu dipercaya memiliki ucapan yang kuat. Apa yang mereka sampaikan terkadang dianggap mampu menjadi kenyataan, baik berupa harapan, nasihat, maupun firasat.

Meski hal tersebut merupakan bagian dari kepercayaan dan budaya, banyak masyarakat Jawa yang masih menghormati nilai-nilai spiritual di balik weton kelahiran.

Dilansir dari kanal YouTube LARAS SUKERTA, berikut lima weton yang dipercaya memiliki kekuatan ucapan dan doa yang istimewa menurut Primbon Jawa.

1. Senin Legi – Ucapan Lembut dengan Energi Spiritual Kuat

Mereka yang lahir pada Senin Legi dikenal sebagai pribadi yang tenang, sederhana, dan cenderung tidak banyak bicara. Namun, di balik sifat pendiam tersebut, mereka dipercaya memiliki ketajaman batin yang tinggi.

Menurut kepercayaan Jawa, Senin Legi memiliki energi spiritual yang lembut tetapi kuat. Ketika menyampaikan harapan atau doa dengan penuh ketulusan, ucapan mereka diyakini memiliki daya yang besar.

Sikapnya yang penuh kasih membuat banyak orang merasa nyaman berada di dekat mereka. Nasihat yang diberikan pun sering dianggap menenangkan dan memiliki makna mendalam.

Karena itu, Senin Legi kerap disebut sebagai sosok yang tidak banyak berkata-kata, tetapi setiap ucapannya memiliki arti.

2. Jumat Kliwon – Perkataan Berwibawa dan Disegani

Jumat Kliwon menjadi salah satu weton yang cukup dikenal dalam budaya Jawa karena sering dikaitkan dengan nilai spiritual yang kuat.

Orang yang lahir pada weton ini dipercaya memiliki intuisi tajam, pembawaan berwibawa, serta kemampuan membaca situasi di sekitarnya.

Perkataan mereka sering didengar oleh orang lain karena dianggap memiliki kedalaman makna. Ketika memberikan nasihat atau peringatan, banyak yang merasa bahwa ucapan tersebut berasal dari pemahaman yang matang.

Dalam hal doa, Jumat Kliwon dipercaya tidak membutuhkan banyak kata. Keyakinan yang kuat dalam hati menjadi alasan mengapa doa mereka dianggap memiliki energi besar.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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