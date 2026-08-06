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Dea Agustin Adrianingtyas
Jumat, 7 Agustus 2026 | 01.36 WIB

Ramalan Zodiak Pisces 6 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Pisces (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Pisces (freepik)

JawaPos.com - Zodiak pisces dapat menyalurkan upaya pada sesuatu yang positif sekarang. Bagi pisces, hari ini akan menjadi hari yang indah.

Emosi pisces akan stabil, dan pisces akan merasakan kesejahteraan yang cukup luas. Pisces juga memiliki tingkat kepercayaan diri yang tinggi, jadi manfaatkanlah sebaik-baiknya.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Pisces pada Kamis, 6 Agustus 2026.

Pisces (19 Februari – 20 Maret)

Zodiak pisces perlu berhati-hati karena mungkin mendapatkan sinyal yang membingungkan dari seseorang. Terkait karir, pisces mungkin memutuskan mengambil pekerjaan baru yang menjadi batu loncatan untuk meraih tujuan.

Sementara itu, berpikirlah positif sebelum tidur agar pisces tidak bangun dalam keadaan lelah. Terkait keuangan, pisces memiliki kesempatan untuk menggabungkan bisnis dengan kesenangan.

Cinta Pisces

Pisces mungkin mendapatkan sinyal yang membingungkan dari seseorang. Tidak peduli seberapa lembut dan hati-hati dalam menyampaikan sesuatu, kemungkinan besar motif pisces akan terlihat egois di mata orang yang menarik. Cobalah menghindari pembicaraan romantis yang membantu untuk menyelamatkan hubungan ini.

Karir Pisces

Baru-baru ini, pisces mungkin memutuskan mengambil pekerjaan baru. Ini adalah pilihan yang tepat, jadi jangan khawatir jika pekerjaan itu tampak seperti pengalihan perhatian atau di luar keahlianmu. 

Pekerjaan ini akan menjadi batu loncatan menuju tujuan profesional secara keseluruhan. Jalani saja dan lihat kemana pekerjaan ini akan membawa pisces selanjutnya.

Kesehatan Pisces

Kemungkinan, mimpi buruk yang dialami semalam mengganggu pada hari ini. Mimpi ini kemungkinan besar membuat pisces sulit tidur nyenyak. Meskipun tidak ada alasan untuk khawatir, penting untuk berpikir positif sebelum tidur agar pisces tidak bangun dalam keadaan lelah.

Keuangan Pisces

Editor: Setyo Adi Nugroho
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