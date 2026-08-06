Ramalan Zodiak Capricorn 6 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuan

JawaPos.com - Hari ini, zodiak capricorn mungkin merasa ingin mengisolasi diri dari orang lain. Hal ini dapat membantu capricorn memahami diri sendiri pada tingkat yang lebih dalam.

Capricorn mungkin telah banyak bersosialisasi, dan hal tersebut melelahkan pikiran dan tubuh. Berhentilah sejenak dan pikirkan hal-hal yang memberi kebahagiaan, lalu kejar hal-hal tersebut tanpa menahan diri.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Capricorn pada Kamis, 6 Agustus 2026.

Capricorn (22 Desember – 19 Januari)

Zodiak capricorn harus menemukan seseorang yang menerima apa adanya dan tidak berusaha mengubahmu. Terkait karir, capricorn berada dalam posisi yang menguntungkan karena memiliki banyak tawaran pekerjaan untuk dipilih.

Sementara itu, pikirkan sesuatu yang menyenangkan sebelum tidur agar terhindar dari mimpi buruk. Terkait keuangan, jangan ragu mengeluarkan biaya untuk memanjakan diri sendiri setelah bekerja keras.

Cinta Capricorn

Hari ini, capricorn mencari seseorang yang benar-benar dapat memahami. Capricorn menginginkan seseorang yang dapat menangani sifat emosional dan tidak akan memarahi saat capricorn bersemangat.

Cobalah untuk menemukan seseorang yang menerimamu apa adanya dan tidak berusaha mengubahmu. Capricorn akan senang telah melakukannya.

Karir Capricorn

Jika sedang mencari pekerjaan, kemungkinan besar capricorn berada dalam posisi yang menguntungkan karena memiliki banyak tawaran untuk dipilih. Oleh karena itu, luangkan waktu untuk memilih pekerjaan yang tepat.

Capricorn mungkin melewatkan kesempatan yang ada di depan mata jika langsung menerima tawaran pertama hari ini. Buat pilihan dengan bijak agar capricorn tidak menyesal di kemudian hari.

Kesehatan Capricorn