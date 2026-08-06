Ramalan Zodiak Capricorn Besok 6 Agustus 2026: Karier Padat, Finansial Punya Peluang

JawaPos.Com - Ramalan zodiak Capricorn besok, Kamis 6 Agustus 2026, mengajak pemilik zodiak ini lebih jujur melihat kondisi kehidupan pribadi.

Beberapa persoalan keluarga yang selama ini terasa menguras energi mungkin membutuhkan perhatian lebih serius. Capricorn tidak harus terus menjadi pihak yang selalu mengalah.

Menempatkan kebutuhan diri sendiri pada posisi yang lebih penting sesekali bukanlah bentuk keegoisan.

Dalam urusan asmara, ketegangan dalam hubungan juga perlu dihadapi dengan kepala dingin.

Jika ada persoalan yang mengganggu kedekatan dengan pasangan, jangan membiarkannya semakin menumpuk.

Komunikasi yang terbuka dapat membantu kedua pihak memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi.

Karier Capricorn terlihat cukup sibuk. Pekerjaan dapat menyita banyak waktu dan energi, sedangkan mereka yang sedang mencari pekerjaan disarankan memperluas jaringan.