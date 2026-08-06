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Mohammad Maulana Iqbal
Kamis, 6 Agustus 2026 | 17.11 WIB

6 Zodiak Berjiwa Pemimpin dengan Kepribadian Alpha Menurut Astrologi

Zodiak berjiwa pemimpin dengan kepribadian alpha menurut astrologi./Magnific/ pressfoto - Image

Zodiak berjiwa pemimpin dengan kepribadian alpha menurut astrologi./Magnific/ pressfoto

JawaPos.com  Zodiak memiliki cara berbeda dalam menunjukkan ketegasan dan kepemimpinan dalam kehidupan sehari-hari.

Beberapa zodiak dikenal memiliki kepribadian alpha yang kuat, tegas, dan tidak mudah mundur dari tantangan.

Astrologi menjelaskan bahwa kepribadian alpha ini muncul dari tekad besar dan keberanian menghadapi berbagai situasi.

Dilansir dari laman YourTango pada Kamis (6/8), dijelaskan mengenai enam zodiak berkarakter alpha menurut astrologi.

1. Capricorn

Capricorn memiliki hampir seluruh ciri khas yang biasa melekat pada kepribadian alpha secara umum.

Ambisi, kebijaksanaan, ketegasan, dan kekuatan menjadi bagian penting dari karakter dasar mereka.

Kesan dingin yang kadang muncul sebenarnya berasal dari fokus mereka terhadap tujuan akhir.

Ketika mengalami kegagalan, Capricorn tidak akan berlarut dalam keterpurukan untuk waktu yang lama.

Mereka mampu bangkit kembali dan melanjutkan langkah menuju tujuan yang telah ditetapkan.

Editor: Hanny Suwindari
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