Rincian Kontrak Baru Memphis Depay di Corinthians, Gaji Fantastis dan Fasilitas Super Mewah

Memphis Depay terlambat ke kamp pelatihan Belanda setelah paspornya dicuri (sumber ig memphisdepay)
JawaPos.com - Corinthians menunjukkan keseriusannya mempertahankan Memphis Depay sebagai bagian penting dari proyek klub.
Penyerang asal Belanda itu dikabarkan telah menyepakati perpanjangan kontrak selama dua musim dengan paket kerja sama yang nilainya sangat besar.
Berdasarkan laporan Gazeta Esportiva, Depay akan menerima total gaji sebesar 12 juta euro atau sekitar Rp228 miliar selama masa kontrak barunya. Nilai tersebut belum termasuk berbagai fasilitas tambahan yang juga disiapkan oleh manajemen klub.
Salah satu keuntungan yang diterima mantan pemain Barcelona dan Atletico Madrid itu adalah tunjangan sewa rumah senilai 43 ribu euro atau sekitar Rp817 juta setiap bulan.
Selain itu, Corinthians juga menyediakan VIP Box pribadi di Neo Química Arena yang dapat digunakan oleh Depay.
Tak hanya itu, pemain berusia 32 tahun tersebut juga memperoleh hak menggunakan stadion kandang Corinthians selama dua hari setiap tahun untuk menggelar acara miliknya sendiri.
Menariknya, Depay bersama timnya akan menerima 50 persen dari seluruh pendapatan yang dihasilkan dari acara tersebut.
Keistimewaan lain yang cukup mencuri perhatian adalah adanya klausul bonus jangka panjang.
Meski nantinya sudah tidak lagi membela Corinthians, Depay tetap berhak menerima persentase bonus apabila klub berhasil menjuarai Piala Dunia Antarklub 2029.
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