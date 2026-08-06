10 Sifat Kepribadian Positif dan Negatif Zodiak Cancer Menurut Astrologi

JawaPos.com – Zodiak Cancer dikenal sebagai simbol kehangatan dan kepedulian yang mendalam dalam astrologi.

Sebagai zodiak yang identik dengan kepiting, Cancer memiliki sifat kepribadian yang khas dan mudah dikenali.

Astrologi menjelaskan bahwa Cancer memiliki banyak sifat positif, namun juga menyimpan beberapa sifat negatif.

Dilansir dari laman YourTango pada Kamis (6/8), dijelaskan mengenai sepuluh sifat kepribadian positif dan negatif zodiak Cancer secara lengkap menurut astrologi.

1. Sangat setia kepada orang terdekat

Kesetiaan menjadi salah satu sifat terbaik yang melekat kuat pada kepribadian mereka. Kepercayaan tidak mudah diberikan begitu saja, namun begitu diperoleh, mereka akan bertahan sepenuhnya.

Mereka rela melakukan berbagai upaya demi membantu orang-orang yang mereka sayangi.

Kecerdasan emosional yang tinggi membuat mereka mudah berempati terhadap orang di sekitarnya.

2. Memiliki selera humor yang unik