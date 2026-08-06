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Dea Agustin Adrianingtyas
Kamis, 6 Agustus 2026 | 15.39 WIB

Ramalan Zodiak Aquarius dan Pisces 6 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Aquarius dan Pisces (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Aquarius dan Pisces (Freepik)

JawaPos.com - Berbagai aspek kehidupan zodiak aquarius mungkin tampak sedikit kacau. Sepertinya, semuanya menjadi berantakan akibat transit ini. Aquarius mungkin perlu bersiap menghadapi beberapa perubahan tak terduga dalam hidup hari ini. 

Cobalah menghindari mencampuradukkan kehidupan pribadi dan profesional, karena hal itu dapat berbalik merugikan. Tetaplah tenang dan hadapi semuanya sampai keadaan membaik.

Zodiak pisces dapat menyalurkan upaya pada sesuatu yang positif sekarang. Bagi pisces, hari ini akan menjadi hari yang indah. 

Emosi pisces akan stabil, dan pisces akan merasakan kesejahteraan yang cukup luas. Pisces juga memiliki tingkat kepercayaan diri yang tinggi, jadi manfaatkanlah sebaik-baiknya.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aquarius dan Pisces pada Kamis, 6 Agustus 2026.

Aquarius (20 Januari – 18 Februari)

Zodiak aquarius dan pasangan perlu melakukan sesuatu yang sudah lama tidak bisa dilakukan untuk menikmati waktu bersama. Terkait karir, aquarius akan menghadiri wawancara serta menerima tawaran pekerjaan baru hari ini.

Sementara itu, cobalah menjauhkan mimpi buruk dengan menjaga tingkat stres serendah mungkin. Pada sisi keuangan, jangan berpikir untuk berganti pekerjaan sekarang, terutama jika kondisi finansial aquarius belum membaik.

Cinta Aquarius

Hari ini, pasangan akan menikmati banyak waktu bersama aquarius. Cobalah melakukan sesuatu yang sudah lama tidak bisa dilakukan. Tidak peduli berapa lama telah bersama, jadikan malam ini sebagai malam kencan yang spesial untuk berdua. Aquarius tidak akan menyesal telah melakukannya.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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