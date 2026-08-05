Punya Bakat Jadi Pengusaha! Ini 6 Shio yang Berpotensi Hidup Makmur

JawaPos.com – Membangun usaha menjadi salah satu jalan yang banyak dipilih untuk meningkatkan kondisi finansial. Namun, keberhasilan dalam dunia bisnis tidak hanya bergantung pada keberuntungan, melainkan juga kerja keras, ketekunan, serta kemampuan melihat peluang.

Dalam kepercayaan Astrologi Tionghoa, beberapa shio diyakini memiliki karakter yang mendukung kesuksesan sebagai pengusaha. Mereka dinilai memiliki naluri bisnis, kemampuan beradaptasi, hingga keberanian mengambil keputusan yang berpotensi membawa keuntungan.

Dirangkum dari berbagai sumber mengenai Astrologi Tionghoa, berikut enam shio yang sering dikaitkan dengan peluang sukses dalam dunia usaha.

1. Shio Babi Shio Babi dikenal memiliki naluri bisnis yang kuat serta keberanian mengambil keputusan penting. Mereka mampu mempertimbangkan risiko dengan baik sehingga tidak mudah gegabah saat menjalankan usaha.

Selain itu, pemilik shio ini juga memiliki tekad yang kuat dalam menghadapi tantangan sehingga mampu mempertahankan bisnis saat kondisi sedang sulit.

2. Shio Anjing Kejujuran menjadi salah satu kekuatan terbesar Shio Anjing. Dalam dunia usaha, sifat tersebut membuat mereka lebih mudah mendapatkan kepercayaan dari pelanggan maupun mitra bisnis.

Mereka juga dikenal sigap dalam mengambil keputusan dan mampu memanfaatkan peluang yang muncul sehingga usaha yang dijalankan memiliki potensi berkembang lebih cepat.

3. Shio Kelinci Shio Kelinci identik dengan kecerdasan, kreativitas, dan kemampuan menyesuaikan diri dengan perubahan. Karakter tersebut membantu mereka menciptakan ide-ide baru yang relevan dengan kebutuhan pasar.

Kemampuan membangun hubungan baik dengan pelanggan dan relasi bisnis juga menjadi nilai tambah yang mendukung perkembangan usaha mereka.