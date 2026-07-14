Utang Lunas dan Hidup Makin Makmur, 5 Shio Ini Disebut Akan Ketiban Keberuntungan

Ilustrasi shio yang kerja kerasnya terbayar lunas (freepik)
JawaPos.com - Astrologi telah dikenal sejak lama sebagai salah satu cara yang dipercaya sebagian masyarakat untuk memahami karakter dan perjalanan hidup seseorang. Banyak yang meyakini bahwa posisi benda langit serta tahun kelahiran dapat memberikan gambaran mengenai sifat, keberuntungan, hingga peluang seseorang di masa depan.
Dalam astrologi Tiongkok, shio menjadi salah satu unsur penting yang digunakan untuk menggambarkan karakter berdasarkan tahun kelahiran. Terdapat 12 shio dalam siklusnya, yaitu Tikus, Kerbau, Macan, Kelinci, Naga, Ular, Kuda, Kambing, Monyet, Ayam, Anjing, dan Babi. Masing-masing shio dipercaya memiliki ciri khas, termasuk dalam hal cara bekerja dan menghadapi tantangan.
Di antara 12 shio tersebut, terdapat beberapa yang diyakini memiliki peluang lebih besar untuk meraih keberhasilan, kelancaran rezeki, dan kehidupan yang lebih makmur berkat ketekunan serta kerja keras. Dikutip dari kanal YouTube Naura Kom, berikut lima shio yang dipercaya akan mendapatkan keberuntungan besar dalam urusan finansial.
1. Shio Kuda
Shio ini memiliki sifat yang penuh semangat, berani, dan gigih dalam mencapai tujuan. Mereka tidak ragu untuk mengambil risiko dalam karir yang mereka pilih.
Dengan sikap yang pantang menyerah, shio Kuda mampu mencapai kesuksesan yang diimpikannya. Mereka juga dikenal sebagai sosok yang kreatif dan mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi.
2. Shio Kambing
Shio ini memiliki sifat yang lembut, ramah, dan penuh perhatian. Namun jangan salah, di balik sifat tersebut Kambing memiliki kerja keras yang luar biasa.
Mereka mampu mengatasi berbagai tantangan dan memperoleh hasil yang memuaskan. Shio Kambing juga dikenal sebagai sosok yang kreatif dan mampu menciptakan ide-ide baru yang inovatif.
3. Shio Ayam
Shio ini memiliki sifat yang cerdas, pekerja keras, dan disiplin. Mereka selalu fokus pada tujuan dan berusaha untuk mencapai yang terbaik dalam segala bidang.
Shio Ayam juga memiliki rasa tanggung jawab yang kuat dan selalu dapat diandalkan dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan.
Dengan kerja kerasnya, shio Ayam mampu mencapai kesuksesan yang gemilang dalam karir yang dijalaninya.
4. Shio Anjing
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