Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Leni Setya Wati
Rabu, 15 Juli 2026 | 05.18 WIB

Utang Lunas dan Hidup Makin Makmur, 5 Shio Ini Disebut Akan Ketiban Keberuntungan

Ilustrasi shio yang kerja kerasnya terbayar lunas (freepik) - Image

Ilustrasi shio yang kerja kerasnya terbayar lunas (freepik)

JawaPos.com - Astrologi telah dikenal sejak lama sebagai salah satu cara yang dipercaya sebagian masyarakat untuk memahami karakter dan perjalanan hidup seseorang. Banyak yang meyakini bahwa posisi benda langit serta tahun kelahiran dapat memberikan gambaran mengenai sifat, keberuntungan, hingga peluang seseorang di masa depan.

Dalam astrologi Tiongkok, shio menjadi salah satu unsur penting yang digunakan untuk menggambarkan karakter berdasarkan tahun kelahiran. Terdapat 12 shio dalam siklusnya, yaitu Tikus, Kerbau, Macan, Kelinci, Naga, Ular, Kuda, Kambing, Monyet, Ayam, Anjing, dan Babi. Masing-masing shio dipercaya memiliki ciri khas, termasuk dalam hal cara bekerja dan menghadapi tantangan.

Di antara 12 shio tersebut, terdapat beberapa yang diyakini memiliki peluang lebih besar untuk meraih keberhasilan, kelancaran rezeki, dan kehidupan yang lebih makmur berkat ketekunan serta kerja keras. Dikutip dari kanal YouTube Naura Kom, berikut lima shio yang dipercaya akan mendapatkan keberuntungan besar dalam urusan finansial.

1. Shio Kuda

Shio ini memiliki sifat yang penuh semangat, berani, dan gigih dalam mencapai tujuan. Mereka tidak ragu untuk mengambil risiko dalam karir yang mereka pilih.

Dengan sikap yang pantang menyerah, shio Kuda mampu mencapai kesuksesan yang diimpikannya. Mereka juga dikenal sebagai sosok yang kreatif dan mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi.

2. Shio Kambing

Shio ini memiliki sifat yang lembut, ramah, dan penuh perhatian. Namun jangan salah, di balik sifat tersebut Kambing memiliki kerja keras yang luar biasa.

Mereka mampu mengatasi berbagai tantangan dan memperoleh hasil yang memuaskan. Shio Kambing juga dikenal sebagai sosok yang kreatif dan mampu menciptakan ide-ide baru yang inovatif.

3. Shio Ayam

Shio ini memiliki sifat yang cerdas, pekerja keras, dan disiplin. Mereka selalu fokus pada tujuan dan berusaha untuk mencapai yang terbaik dalam segala bidang.

Shio Ayam juga memiliki rasa tanggung jawab yang kuat dan selalu dapat diandalkan dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan.

Dengan kerja kerasnya, shio Ayam mampu mencapai kesuksesan yang gemilang dalam karir yang dijalaninya.

4. Shio Anjing

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
Selalu Bergelimang Harta, 12 Tanggal Lahir Ditakdirkan untuk Hidup Makmur - Image
Zodiak

Selalu Bergelimang Harta, 12 Tanggal Lahir Ditakdirkan untuk Hidup Makmur

Minggu, 5 Juli 2026 | 04.06 WIB

3 Weton yang Rezekinya di Tahun 2026 Meningkat Drastis Menurut Primbon Jawa, Hidup Makin Makmur! - Image
Zodiak

3 Weton yang Rezekinya di Tahun 2026 Meningkat Drastis Menurut Primbon Jawa, Hidup Makin Makmur!

Sabtu, 4 Juli 2026 | 04.07 WIB

Cepat Melejit, 7 Weton Ini Punya Karakter Cepat Mapan dan Hidupnya Makmur - Image
Zodiak

Cepat Melejit, 7 Weton Ini Punya Karakter Cepat Mapan dan Hidupnya Makmur

Jumat, 3 Juli 2026 | 03.46 WIB

Terpopuler

Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga - Image
1

Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga

2

Hasil Norwegia vs Inggris 1-2 di  Piala Dunia 2026: Brace Jude Bellingham Bawa The Three Lions ke Semifinal

3

Prediksi Argentina vs Inggris di Piala Dunia: Messi Ungkap Jalan Terjal ke Semifinal, Singgung Duel Panas Lawan Three Lions pada 1986

4

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

5

Beri Nafkah Kecil ke Fangfang, Vicky Prasetyo: Dari Awal Kamu Tahu Saya Punya Anak Banyak

6

Tragis! Gadis 13 Tahun di India Diperkosa 30 Pria Selama 5 Hari, Para Tersangka Diarak Warga

7

Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah

8

Vicky Prasetyo Menunggu Detak Jantung Janin Sebelum Nikahi Fangfang Secara Siri

9

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

10

Sesi Foto Bersama di Pemakaman Komedian Temon Terbelah Jadi 2 Kubu

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore