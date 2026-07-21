Rezeki Datang Tanpa Putus, 10 Weton Ini Diyakini Hidup Makmur

JawaPos.com - Dalam kepercayaan Primbon Jawa, terdapat sejumlah weton yang diyakini memiliki keberuntungan istimewa dalam urusan ekonomi. Pemilik weton tersebut dipercaya lebih mudah memperoleh rezeki dan memiliki peluang besar menikmati kehidupan yang berkecukupan.

Keberlimpahan harta yang dikaitkan dengan weton-weton ini dipercaya tidak hanya berasal dari keberuntungan semata, tetapi juga dari ketekunan, kerja keras, serta kemampuan memanfaatkan setiap kesempatan yang datang. Karena itu, mereka sering disebut memiliki jalan hidup yang dekat dengan kemakmuran sejak usia muda hingga masa tua.

Mengacu pada penjelasan yang disampaikan kanal YouTube BELAJAR BERSAMA79, terdapat sepuluh weton yang menurut Primbon Jawa dipercaya memiliki potensi memperoleh rezeki melimpah dan kehidupan finansial yang stabil sepanjang hidup.

1. Selasa Pon

Selasa Pon memiliki neptu 10 yang merupakan gabungan dari nilai hari Selasa sebesar 3 dan nilai pasaran Pon bernilai 7.

Orang yang terlahir pada hari ini memiliki kecenderungan kuat untuk menjalani kehidupan penuh kemewahan.

Meskipun mereka selalu menyesuaikan pengeluaran dengan kondisi finansial yang dimiliki, hasrat untuk hidup berkelas tidak dapat ditekan.

Pribadi yang sangat melindungi perasaan diri sendiri ini terkenal sebagai sosok yang setia dan dermawan kepada orang-orang yang memenuhi standar personal mereka.

Selasa Pon berada dalam naungan tunggak semi yang memberikan jaminan rezeki berlimpah dan datang secara tak terduga sepanjang hidup.