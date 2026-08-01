Punya Naluri Bisnis dan Jiwa Pemimpin, 5 Weton Ini Disebut Berpeluang Hidup Makmur

JawaPos.com - Dalam budaya Jawa, weton sering dikaitkan dengan karakter, sifat, hingga perjalanan hidup seseorang. Sejak dahulu, sebagian masyarakat menggunakan perhitungan weton sebagai bagian dari tradisi untuk melihat gambaran mengenai keberuntungan dan masa depan.

Menurut Primbon Jawa, terdapat beberapa weton yang dipercaya memiliki potensi besar dalam urusan rezeki. Mereka disebut memiliki karakter seperti kecerdasan, kemampuan membaca peluang, hingga jiwa kepemimpinan yang dapat membantu mencapai kesuksesan.

Meski demikian, weton bukanlah penentu mutlak kehidupan seseorang. Keberhasilan tetap membutuhkan kerja keras, doa, ketekunan, dan sikap positif dalam menjalani kehidupan.

Dilansir dari kanal YouTube LARAS SUKERTA, berikut lima weton yang dipercaya memiliki peluang besar untuk meraih kemapanan menurut Primbon Jawa.

1. Senin Pahing – Cerdas Melihat Peluang Senin Pahing dikenal sebagai salah satu weton yang dipercaya memiliki kecerdasan dan kemampuan berpikir cepat. Mereka disebut mampu membaca keadaan serta menemukan peluang di tengah berbagai tantangan.

Sifat aktif dan tidak mudah menyerah membuat pemilik weton ini sering dianggap lebih siap menghadapi persaingan.

Mereka cenderung menyusun strategi sebelum bertindak, sehingga peluang keberhasilan dapat terbuka lebih luas.

Namun, kecerdasan saja tidak cukup. Agar potensi tersebut berkembang, Senin Pahing tetap perlu mengimbanginya dengan kerja keras, kesabaran, dan konsistensi.

2. Kamis Wage – Rezeki Melalui Hubungan dan Komunikasi Pemilik weton Kamis Wage dikenal memiliki kemampuan komunikasi yang baik serta mudah membangun hubungan dengan orang lain.