Rezeki Mengalir Deras, 4 Shio Ini Diramal Tak Lagi Pusing Soal Uang

JawaPos.com - Masalah keuangan sering menjadi salah satu sumber kekhawatiran bagi banyak orang. Namun, dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, ada beberapa shio yang disebut akan mengalami perubahan positif dalam kondisi finansial mereka.

Memasuki Agustus 2026, sejumlah shio diprediksi memiliki peluang lebih baik dalam mengelola uang, meningkatkan penghasilan, hingga menemukan kesempatan baru yang mendukung kestabilan ekonomi.

Dilansir dari SunSigns, berikut empat shio yang disebut memiliki keberuntungan finansial dan berpotensi menikmati kondisi keuangan lebih baik pada Agustus 2026.

1. Shio Macan Pemilik shio Macan dikenal sebagai sosok yang percaya diri, berani, dan memiliki jiwa kepemimpinan kuat. Mereka tidak hanya menunggu keberuntungan datang, tetapi aktif mencari peluang untuk mencapai tujuan.

Kemampuan memimpin dan keberanian mengambil langkah baru dipercaya dapat membuka banyak kesempatan dalam karier maupun bisnis. Pada Agustus 2026, shio Macan disebut berpotensi menemukan berbagai cara untuk meningkatkan pendapatan, baik melalui pekerjaan, kreativitas, maupun usaha mandiri.

2. Shio Kerbau Shio Kerbau dikenal memiliki kebiasaan mengatur keuangan dengan hati-hati. Mereka cenderung tidak mudah menghabiskan uang dan lebih memilih memikirkan kestabilan finansial untuk jangka panjang.

Kebiasaan menabung dan berinvestasi disebut dapat memberikan hasil positif bagi mereka. Pada Agustus 2026, shio Kerbau diprediksi mulai merasakan manfaat dari perencanaan keuangan yang telah dilakukan sebelumnya.

3. Shio Monyet Pemilik shio Monyet dikenal kreatif, penuh ide, dan berani mencoba berbagai peluang baru. Mereka tidak takut keluar dari zona nyaman untuk mencari sumber penghasilan tambahan.

Sikap fleksibel dan kemampuan beradaptasi menjadi keunggulan mereka dalam menghadapi perubahan. Pada Agustus 2026, shio Monyet disebut berpeluang mendapatkan pemasukan melalui berbagai jalur, seperti pekerjaan sampingan, investasi, maupun peluang yang tidak terduga.