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Rabbany Wanadriani
Kamis, 6 Agustus 2026 | 05.04 WIB

4 Shio Pilihan Semesta, Punya Kekuatan Menarik Uang dan Kesuksesan di Bulan Agustus 2026

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ilustrasi shio yang beruntung. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Menurut ramalan astrologi Tiongkok, bulan Agustus 2026 menjanjikan kesuksesan finansial bagi empat shio pilihan semesta.

Di sisi lain, shio-shio lainnya perlu menggunakan waktu ini untuk mempersiapkan kemenangan di masa depan.

Pertengahan bulan Agustus 2026 menjadi penentu, membuka peluang baru untuk pekerjaan, kemitraan, dan pendapatan yang lebih tinggi.

Melansir horoscope, berikut empat shio yang akan menarik uang dan kesuksesan sepanjang bulan ini. Apakah Anda salah satunya?

1. Shio Kelinci

Anda akhirnya akan menyingkirkan apa pun yang selama ini menghambat.

Hubungan pribadi atau proyek bersama akan memainkan peran kunci dalam memperkuat stabilitas keuangan Anda.

Kemitraan yang sukses tidak hanya akan membantu Anda menghemat uang tetapi juga mengungkapkan cara-cara baru untuk mengembangkan kekayaan Anda.

2. Shio Naga

Editor: Setyo Adi Nugroho
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