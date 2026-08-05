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Kamis, 6 Agustus 2026 | 04.58 WIB

3 Weton yang Keberuntungannya Muncul di Tahun 2026, Hidupnya Penuh Kejutan dan Rezeki Tidak Terduga 

Weton yang keberuntungannya muncul di tahun 2026 saat hidupnya penuh kejutan dan rezeki tak terduga. (dok: magnific) - Image

Weton yang keberuntungannya muncul di tahun 2026 saat hidupnya penuh kejutan dan rezeki tak terduga. (dok: magnific)

JawaPos.com - Dalam hidup yang dijalani kadang orang banyak yang tidak menyadari hal yang didapatkan datang dari kejutan tak terduga.

Selain rezeki bisa hadir dalam berbagai bentuk, kadang kala kehadirannya juga bisa mengejutkan karena bisa datang kapan saja.

Menurut perhitungan primbon, tahun 2026 ini sendiri akan jadi tahun yang penuh dengan keberuntungan bagi segelintir orang yang terpilih.

Melansir dari kanal YouTube Tv KDM, berikut weton yang keberuntungannya muncul di tahun 2026 saat hidupnya penuh kejutan dan rezeki tak terduga.

1. Weton Kamis Kliwon

Dalam kepercayaan primbon, orang yang lahir dengan weton Kamis Kliwon sering kali memiliki watak budi pekerti yang baik.

Kebiasaannya itu dikatakan jadi salah satu faktor mengapa keberuntungan bisa hadir ke hidup mereka.

Seperti halnya tahun 2026 ini yang dimungkinkan akan menjadi tahun penuh rezeki bagi mereka yang berweton satu ini.

Banyak hal-hal baik datang seperti halnya kelancaran pendapatan sehingga hidup anak istrinya jauh dari kesulitan ekonomi.

2. Weton Kamis Legi  

Editor: Setyo Adi Nugroho
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