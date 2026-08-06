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Diajeng Gentalia Rifani
Jumat, 7 Agustus 2026 | 03.53 WIB

Rezeki Tak Terduga Datang Menghampiri, 4 Shio Ini Diprediksi Penuh Keberuntungan 2026

4 Shio yang Diprediksi Bakal Ketiban Rezeki di Tahun 2026 - Image

4 Shio yang Diprediksi Bakal Ketiban Rezeki di Tahun 2026

JawaPos.com – Tahun 2026 dipercaya menjadi periode yang membawa banyak perubahan bagi sebagian orang, termasuk bagi pemilik shio tertentu dalam astrologi Tionghoa.

Menurut kepercayaan astrologi Tionghoa, ada beberapa shio yang disebut memiliki energi keberuntungan lebih kuat sehingga berpeluang mendapatkan banyak kesempatan baru.

Keberuntungan tersebut tidak hanya berkaitan dengan materi, tetapi juga dapat muncul melalui perkembangan karier, bisnis, hubungan sosial, hingga pertemuan dengan orang-orang yang membawa pengaruh positif.

Meski sering disebut sebagai rezeki yang datang dari arah tak terduga, keberhasilan tetap membutuhkan usaha, keputusan yang tepat, dan kemampuan memanfaatkan peluang.

Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, berikut empat shio yang diprediksi memiliki keberuntungan besar sepanjang tahun 2026.

1. Shio Ayam: Karier dan Kepercayaan Makin Bersinar

Pemilik Shio Ayam diprediksi menjadi salah satu sosok yang mendapat sorotan positif pada tahun 2026.

Kepercayaan dari orang lain menjadi salah satu sumber utama datangnya peluang. Kemampuan untuk tampil percaya diri, mengambil peran penting, dan menunjukkan kemampuan membuat Shio Ayam semakin dihargai.

Keberuntungan yang datang bukan hanya dalam bentuk peningkatan finansial, tetapi juga kesempatan mendapatkan posisi lebih baik, pengaruh lebih besar, dan keterlibatan dalam keputusan penting.

Namun, Shio Ayam perlu menjaga cara berkomunikasi dan sikap dalam menghadapi orang lain. Semakin besar kepercayaan yang diberikan, semakin besar pula tanggung jawab yang harus dijaga.

Jika mampu mengendalikan diri dan tetap rendah hati, tahun 2026 bisa menjadi periode perkembangan besar bagi Shio Ayam.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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