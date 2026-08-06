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Mohammad Maulana Iqbal
Jumat, 7 Agustus 2026 | 02.06 WIB

Rezeki Datang Tepat Waktu, 5 Shio Ini Diyakini Panen Keberuntungan

shio yang sukses dan penuh kekayaan berkat sifat sabar kata astrologi Tionghoa./Freepik/ freepik - Image

shio yang sukses dan penuh kekayaan berkat sifat sabar kata astrologi Tionghoa./Freepik/ freepik

JawaPos.com - Dalam kepercayaan astrologi Tionghoa, keberhasilan tidak selalu diraih dalam waktu singkat. Beberapa shio dipercaya harus melewati berbagai tantangan terlebih dahulu sebelum akhirnya menikmati hasil dari kerja keras dan ketekunan mereka.

Kesabaran, konsistensi, serta kemampuan bertahan menghadapi rintangan disebut menjadi faktor penting yang membuka jalan menuju kemakmuran. Kekayaan yang diperoleh pun diyakini merupakan buah dari proses panjang, bukan keberuntungan yang datang secara instan.

Dilansir dari kanal YouTube Rezeki & Hoki, berikut lima shio yang disebut memiliki peluang meraih kesuksesan dan rezeki berlimpah berkat sikap sabar menurut astrologi Tionghoa.

1. Shio Ayam

Shio Ayam dikenal sebagai sosok yang disiplin, pekerja keras, dan memiliki jiwa kepemimpinan. Di balik kelebihan tersebut, mereka juga cenderung ingin segala sesuatu berjalan cepat sehingga terkadang mengambil keputusan secara terburu-buru.

Dalam astrologi Tionghoa, pemilik Shio Ayam dipercaya perlu belajar menunggu waktu yang tepat sebelum mengambil langkah besar. Dengan mengendalikan sikap tergesa-gesa, peluang yang lebih menguntungkan diyakini akan datang pada saat yang tepat.

2. Shio Kelinci

Shio Kelinci identik dengan pribadi yang lembut, penyayang, dan mudah menjalin hubungan baik dengan orang lain. Namun, rasa ragu terhadap kemampuan diri sendiri kerap menjadi hambatan terbesar dalam mencapai tujuan.

Menurut astrologi Tionghoa, keberhasilan akan lebih mudah diraih ketika mereka mulai percaya pada potensi yang dimiliki. Keberanian mengambil keputusan dan keluar dari zona nyaman disebut menjadi kunci untuk membuka berbagai peluang baru.

3. Shio Kambing

Kreativitas dan kemampuan berpikir di luar kebiasaan menjadi salah satu kekuatan utama Shio Kambing. Sayangnya, mereka juga dikenal mudah pesimis ketika menghadapi kegagalan atau tantangan.

Astrologi Tionghoa menyebut bahwa perubahan pola pikir menjadi lebih optimistis dapat membantu mereka memaksimalkan potensi yang dimiliki. Jika mampu bertahan menghadapi tekanan, peluang menuju kesuksesan dipercaya akan semakin terbuka.

4. Shio Monyet

Shio Monyet terkenal cerdas, cepat beradaptasi, dan memiliki kemampuan menemukan solusi dalam berbagai situasi. Namun, sifat mudah bosan dan kurang sabar terkadang membuat mereka berpindah fokus sebelum mencapai hasil yang diinginkan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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