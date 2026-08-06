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Vindi Rayinda Ayudya
Kamis, 6 Agustus 2026 | 23.56 WIB

Keberuntungan Datang! Ramalan Shio Besok Jumat 7 Agustus 2026: Monyet, Ayam, Anjing, dan Babi

Ilustrasi Shio (macrovector/magnific)

JawaPos.com - Menjelang akhir pekan, banyak orang penasaran dengan bagaimana peruntungan yang akan mereka jalani. 

Ramalan shio besok Jumat, 7 Agustus 2026 menjadi salah satu informasi yang banyak dicari, terutama bagi mereka yang ingin mengetahui peluang dalam urusan karier, keuangan, percintaan, hingga kesehatan. 

Dalam astrologi Tiongkok, setiap shio dipercaya memiliki dinamika energi yang berbeda setiap harinya sehingga menghadirkan tantangan sekaligus kesempatan yang unik.

Bagi pemilik shio Monyet, Ayam, Anjing, dan Babi, hari Jumat diprediksi membawa angin segar di berbagai aspek kehidupan. 

Ada shio yang berpeluang mendapatkan apresiasi atas kerja kerasnya, sementara yang lain didorong untuk lebih cermat mengelola keuangan dan menjaga hubungan dengan orang-orang terdekat. 

Menjelang akhir pekan, energi positif juga mendukung munculnya ide-ide kreatif dan kesempatan membangun relasi yang lebih luas.

Meski ramalan bukanlah kepastian, prediksi ini dapat menjadi motivasi untuk menjalani hari dengan lebih optimistis. 

Sikap disiplin, komunikasi yang baik, dan keberanian mengambil peluang akan menjadi modal penting untuk meraih hasil terbaik.

Dilansir dari Astrology.com, berikut ramalan shio besok Jumat, 7 Agustus 2026, untuk pemilik shio Monyet, Ayam, Anjing, dan Babi.

Shio Monyet

Pemilik shio Monyet diprediksi menjalani hari Jumat dengan penuh semangat dan kreativitas. 

Pikiran yang cepat serta kemampuan beradaptasi membuat Anda lebih mudah menemukan solusi atas berbagai persoalan yang muncul. 

Hari ini menjadi waktu yang tepat untuk memulai proyek baru, mengembangkan ide kreatif, atau memperluas jaringan profesional. 

Jangan ragu menunjukkan kemampuan terbaik karena peluang mendapatkan perhatian dari orang-orang penting cukup besar.

Editor: Novia Tri Astuti
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