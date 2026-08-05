3 Zodiak Paling Banyak di Indonesia Tahun 2026, Urutan Pertama Cancer

JawaPos.com - Zodiak Cancer menjadi yang paling banyak dimiliki penduduk Indonesia berdasarkan data kependudukan Semester I 2026 dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri. Jumlah pemilik zodiak Cancer mencapai 34.784.044 jiwa, unggul cukup jauh dibandingkan zodiak lainnya.

Data tersebut disusun berdasarkan tanggal lahir penduduk Indonesia yang telah tercatat dalam administrasi kependudukan. Posisi kedua ditempati Taurus dengan 26.494.898 jiwa, disusul Gemini di peringkat ketiga sebanyak 26.081.653 jiwa.

Cancer menjadi satu-satunya zodiak yang memiliki jumlah penduduk di atas 30 juta jiwa. Sementara Taurus dan Gemini sama-sama mencatatkan populasi lebih dari 26 juta jiwa.

Di bawah tiga besar, Capricorn berada di posisi keempat dengan 25.923.863 jiwa, diikuti Leo sebanyak 24.955.745 jiwa dan Aries dengan 23.589.938 jiwa.

Sementara itu, Pisces berada di urutan ketujuh dengan 22.531.343 jiwa, disusul Virgo sebanyak 22.113.829 jiwa dan Libra dengan 21.898.732 jiwa.

Adapun tiga zodiak dengan jumlah penduduk paling sedikit berdasarkan data tersebut adalah Sagitarius sebanyak 20.760.803 jiwa, Scorpio 20.533.945 jiwa, dan Aquarius 20.456.280 jiwa.

Berikut daftar lengkap jumlah penduduk Indonesia berdasarkan zodiak menurut data Dukcapil Kemendagri Semester I 2026: 1. Cancer: 34.784.044 jiwa

2. Taurus: 26.494.898 jiwa