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Leni Setya Wati
Rabu, 5 Agustus 2026 | 22.49 WIB

Rezeki Dipercaya Terus Mengalir, Ini 5 Weton yang Diprediksi Bersinar di Paruh Akhir Tahun

Ilustrasi weton yang akan mengalami masa keemasan mulai Agustus hingga Desember (freepik/jcomp)

JawaPos.com - Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton tidak hanya dipahami sebagai penanda hari kelahiran, tetapi juga dipercaya memiliki kaitan dengan karakter, perjalanan hidup, hingga keberuntungan seseorang. Karena itulah, banyak orang masih menjadikan perhitungan weton sebagai bagian dari warisan budaya yang menarik untuk disimak.

Memasuki paruh akhir tahun, tepatnya periode Agustus hingga Desember, beberapa weton disebut berpotensi memasuki fase yang lebih baik dalam urusan rezeki dan karier. Menurut kepercayaan Primbon Jawa, keberuntungan tersebut merupakan buah dari usaha, kesabaran, dan ketekunan yang telah dijalani sebelumnya.

Berdasarkan ulasan dari kanal YouTube Pandawa Cirebon, berikut lima weton yang disebut memiliki peluang menikmati masa keemasan. Perlu diingat, informasi ini merupakan bagian dari tradisi dan kepercayaan masyarakat Jawa, bukan kepastian yang dapat dipastikan terjadi.

1. Jumat Pon

Jumat Pon memiliki jumlah neptu 13, yang berasal dari gabungan Jumat bernilai 6 dan Pon bernilai 7.

Pemilik weton ini dikenal mandiri, fokus, dan tidak mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitar. Mereka lebih memilih mencurahkan perhatian pada pengembangan diri dan usaha yang sedang dijalankan.

Karakter konsisten serta kemampuan bertahan menghadapi tantangan dipercaya menjadi modal utama dalam meraih kesuksesan. Dalam Primbon Jawa, Jumat Pon disebut memiliki peluang menikmati peningkatan rezeki pada paruh akhir tahun berkat hasil kerja keras yang telah dilakukan sebelumnya.

2. Kamis Legi

Kamis Legi juga memiliki neptu 13, hasil dari Kamis (8) dan Legi (5).

Orang yang lahir pada weton ini dikenal disiplin, bertanggung jawab, dan memiliki etos kerja yang tinggi. Mereka terbiasa menyelesaikan pekerjaan dengan sungguh-sungguh sehingga sering memperoleh kepercayaan dari orang lain.

Berkat ketekunan dan kemampuan menyusun strategi, Kamis Legi dipercaya memiliki kesempatan memperoleh keuntungan lebih besar, terutama dalam bidang usaha dan perdagangan.

3. Senin Pahing

Senin Pahing mempunyai jumlah neptu 13, gabungan dari Senin bernilai 4 dan Pahing bernilai 9.

Weton ini identik dengan pribadi yang cerdas, teliti, dan mampu melihat peluang yang tidak disadari banyak orang. Mereka juga dikenal pandai mengatur keuangan serta membuat keputusan berdasarkan pertimbangan yang matang.

Menurut Primbon Jawa, kemampuan tersebut menjadi salah satu faktor yang dipercaya membuka jalan menuju keberhasilan finansial pada periode Agustus hingga Desember.

4. Minggu Kliwon

Minggu Kliwon memiliki neptu 14 yang berasal dari Minggu (5) dan Kliwon (9).

Editor: Setyo Adi Nugroho
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