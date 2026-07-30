Bukan Keberuntungan Instan, 7 Weton Ini Diprediksi Bersinar Berkat Ketekunan di 2026

JawaPos.com - Tahun baru sering menjadi simbol harapan dan kesempatan untuk membuka perjalanan yang berbeda. Begitu pula dengan tahun 2026 yang dipercaya sebagian masyarakat Jawa sebagai masa transisi bagi mereka yang telah melewati berbagai ujian kehidupan.

Dalam pandangan budaya Jawa, perjalanan seseorang tidak hanya dilihat dari hasil akhir, tetapi juga dari proses, sikap, serta kemampuan dalam menghadapi perubahan.

Weton merupakan bagian dari sistem penanggalan tradisional Jawa yang hingga kini masih digunakan sebagian masyarakat sebagai bahan pertimbangan untuk mengenali karakter dan kecenderungan seseorang.

Meski tidak dapat menentukan nasib seseorang secara pasti, weton sering dijadikan sarana introspeksi untuk memahami diri, memperbaiki langkah, dan mengambil keputusan dengan lebih bijaksana.

Dilansir dari kanal YouTube LARAS SUKERTA, berikut beberapa weton yang dipercaya memiliki energi kebangkitan kuat di tahun 2026.

Pembahasan ini dapat menjadi inspirasi untuk melihat potensi diri, membangun semangat baru, serta menghadapi perubahan dengan pikiran yang lebih terbuka.

1. Weton Senin Legi Pemilik weton Senin Legi sering digambarkan sebagai pribadi yang lembut, tenang, dan penuh pertimbangan.

Mereka biasanya tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan karena lebih memilih memikirkan berbagai kemungkinan sebelum bertindak.

Sikap hati-hati tersebut terkadang membuat mereka terlihat lambat dalam bergerak. Namun sebenarnya, mereka sedang menyusun langkah dengan penuh perhitungan.