Energi Kuda Api Membawa Keberuntungan, 6 Shio Ini Disebut Paling Bersinar Tahun 2026

JawaPos.com - Tahun Kuda Api 2026 dipercaya membawa suasana baru yang penuh energi, keberanian, dan perubahan cepat dalam berbagai sisi kehidupan.

Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, setiap pergantian tahun memiliki karakter energi tersendiri yang diyakini dapat memengaruhi perjalanan hidup seseorang, termasuk dalam urusan karier, keuangan, hubungan, dan pengembangan diri.

Tahun Kuda Api dikenal memiliki unsur yang kuat berupa semangat, ambisi, dan dorongan untuk bergerak maju. Energi ini membuat banyak orang terdorong untuk mengambil keputusan besar, mencoba peluang baru, serta meninggalkan kebiasaan lama yang menghambat perkembangan.

Meski begitu, tidak semua shio dipercaya mendapatkan pengaruh yang sama. Beberapa shio dianggap memiliki kecocokan energi yang lebih kuat dengan karakter Tahun Kuda Api sehingga berpotensi merasakan perubahan positif lebih besar.

Dilansir dari kanal YouTube Rezeki & Hoki, berikut enam shio yang dipercaya memiliki keberuntungan lebih kuat di Tahun Kuda Api 2026.

1. Shio Naga Shio Naga menjadi salah satu yang diprediksi mendapat dorongan besar di Tahun Kuda Api 2026.

Perpaduan karakter Naga yang ambisius dengan energi api yang penuh semangat dipercaya mampu menciptakan peluang besar dalam perjalanan hidup mereka.

Dalam bidang pekerjaan dan bisnis, Shio Naga berpotensi mendapatkan kesempatan baru yang membawa perkembangan signifikan. Dukungan dari lingkungan profesional juga semakin terbuka sehingga berbagai rencana yang sebelumnya tertunda bisa mulai berjalan.

Selain keberuntungan finansial, Shio Naga juga disebut memiliki intuisi yang semakin kuat dalam mengambil keputusan. Kemampuan membaca situasi menjadi modal penting untuk menentukan langkah yang tepat.