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Diajeng Gentalia Rifani
Sabtu, 1 Agustus 2026 | 23.34 WIB

Karisma dan Kerja Keras Menguat, 5 Shio Ini Diprediksi Raih Posisi Tinggi

Shio Berpotensi Jadi Juragan Baru di Tahun 2026. (unsplash.com) - Image

Shio Berpotensi Jadi Juragan Baru di Tahun 2026. (unsplash.com)

JawaPos.com - Setiap orang memiliki perjalanan berbeda dalam meraih kesuksesan. Ada yang berkembang melalui karier, sementara sebagian lainnya memilih membangun usaha sendiri untuk mencapai kehidupan yang lebih baik.

Dalam kepercayaan astrologi Tionghoa, beberapa shio disebut memiliki karakter kuat yang mendukung kemampuan memimpin. Sifat seperti kerja keras, keberanian mengambil keputusan, dan rasa tanggung jawab dipercaya menjadi modal besar untuk meraih posisi lebih tinggi.

Dilansir dari kanal YouTube Rezeki & Hoki, berikut lima shio yang dipercaya memiliki peluang menjadi pemimpin atau juragan baru dalam waktu dekat.

1. Shio Kerbau

Shio Kerbau dikenal sebagai pribadi yang tekun, sabar, dan tidak mudah menyerah. Mereka mungkin bukan tipe yang selalu tampil di depan, tetapi kemampuan dan konsistensinya sering membuat orang lain mempercayainya.

Sifat tenang dan dapat diandalkan menjadi alasan mengapa mereka sering mendapat perhatian dalam dunia kerja.

Pada pertengahan tahun 2025, Shio Kerbau dipercaya memiliki peluang untuk mendapatkan tanggung jawab lebih besar, mulai dari kenaikan posisi hingga dipercaya memegang peran penting dalam sebuah pekerjaan atau usaha.

2. Shio Naga

Shio Naga dikenal memiliki karisma alami dan kemampuan memengaruhi orang di sekitarnya. Ketika mengambil langkah, mereka sering mampu menarik perhatian dan mendapatkan dukungan.

Keberanian dalam mengambil keputusan besar menjadi salah satu kekuatan utama mereka. Dalam kondisi yang penuh tantangan, Shio Naga dipercaya mampu melihat peluang dan bergerak lebih cepat.

Pertengahan tahun 2025 disebut menjadi waktu yang baik bagi mereka untuk mengambil peran lebih besar, baik dalam pekerjaan, proyek, maupun bisnis pribadi.

3. Shio Kuda

Shio Kuda memiliki karakter penuh energi, aktif, dan cepat beradaptasi terhadap perubahan. Mereka dikenal sebagai pribadi yang tidak suka diam dan selalu mencari perkembangan baru.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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