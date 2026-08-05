Terlihat Sederhana, 5 Weton Ini Disebut Menyimpan Aura Rezeki dan Keberuntungan Besar

JawaPos.com – Dalam kepercayaan Primbon Jawa, weton seseorang tidak hanya berkaitan dengan hari kelahiran, tetapi juga sering dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, serta peluang keberuntungan.

Beberapa weton dipercaya memiliki potensi istimewa meski pemiliknya terlihat sederhana dan tidak suka mencari perhatian. Mereka dianggap memiliki sifat yang mendukung kesuksesan, seperti kerja keras, ketekunan, kecerdasan membaca peluang, dan kemampuan membangun hubungan baik.

Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, perpaduan hari dan pasaran tertentu dapat menghasilkan energi yang membawa keberuntungan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk urusan rezeki.

Dikutip dari kanal YouTube NGAOS JAWA, berikut lima weton yang dipercaya menyimpan potensi kekayaan dan keberhasilan menurut Primbon Jawa.

1. Senin Legi Senin Legi memiliki jumlah neptu 9, hasil perpaduan nilai Senin dan Legi. Dalam Primbon Jawa, weton ini sering dikaitkan dengan pribadi yang sederhana, rendah hati, dan memiliki etos kerja tinggi.

Mereka biasanya tidak suka memamerkan kemampuan, tetapi lebih memilih membuktikan diri melalui tindakan nyata.

Di balik sifat kalem tersebut, pemilik Senin Legi dipercaya memiliki peluang besar untuk meraih keberhasilan karena mampu menjaga kepercayaan orang lain.

Dalam urusan pekerjaan maupun bisnis, mereka sering mendapatkan kesempatan melalui hubungan baik yang telah dibangun sebelumnya.

Selain kekayaan materi, keberuntungan mereka juga dipercaya hadir dalam bentuk kehidupan yang lebih harmonis, ketenangan batin, dan hubungan sosial yang kuat.