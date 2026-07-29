8 Weton Kaya Raya Menurut Primbon Jawa, Konon Punya Aura Penarik Rezeki

Weton bergelimang harta yang kaya sejak masih kecil kata primbon jawa. (Freepik/ freepik)
JawaPos.com – Dalam kepercayaan Primbon Jawa, terdapat sejumlah weton yang diyakini memiliki garis kehidupan penuh keberuntungan, termasuk dalam hal rezeki dan kemudahan finansial.
Beberapa weton disebut memiliki energi positif yang membuat pemiliknya dipercaya lebih mudah mendapatkan peluang, dukungan, serta keberhasilan dalam perjalanan hidup.
Menurut Primbon Jawa, karakter, kecerdasan, kemampuan membangun hubungan, dan keberanian mengambil keputusan menjadi beberapa faktor yang sering dikaitkan dengan potensi kesuksesan seseorang.
Meski hanya menjadi bagian dari kepercayaan dan budaya masyarakat Jawa, ramalan weton masih banyak digunakan sebagai bahan refleksi mengenai karakter dan perjalanan kehidupan.
Dikutip dari akun YouTube Primbon Cirebon, terdapat delapan weton yang dipercaya memiliki keberuntungan finansial dan disebut sudah membawa potensi kemakmuran sejak usia muda.
Berikut delapan weton yang dipercaya memiliki energi rezeki kuat menurut Primbon Jawa.
Weton Minggu Wage dipercaya berada di bawah naungan Lakuning Kuning Rembulan yang membawa pengaruh positif dalam kehidupan.
Pemilik weton ini dikenal memiliki kecerdasan tinggi dan kemampuan berpikir jernih sebelum mengambil keputusan.
Kreativitas yang kuat membuat mereka mampu menemukan berbagai cara untuk menciptakan peluang baru.
Selain itu, intuisi yang baik dipercaya membantu mereka membaca kesempatan bisnis pada waktu yang tepat.
Bentrok Maut Tambak Matraman, Satu Orang Tewas, Motor hingga Rumah Semi Permanen Dibakar
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Kronologi Tewasnya Satpam Jatiluhur Purwakarta: Rekam Vandalisme hingga Tewas Terborgol
Donald Trump Terjebak! Perang Iran Seret Presiden AS ke Krisis Politik dan Militer
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Profil Mitchell Baker: Striker Naturalisasi Timnas Indonesia Berdarah Yogyakarta, Debut Gemilang di Piala AFF 2026
Profil Aripat, Suami Nathalie Holscher: Dari Sales hingga Menjadi Pengusaha
Profil Santyka Fauziah, Kekasih Sule yang Didoakan Nathalie Holscher Segera Menikah
Profil Ikhwan Ali Tanamal: Winger Baru Persib Bandung Menyala di Piala Presiden 2026, Wonderkid Tulehu Dikontrak hingga 2028
Sempat ‘Hilang’ dari Bangku Cadangan saat Timnas Indonesia Gulung Kamboja, John Herdman Ungkap Alasannya