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Mohammad Maulana Iqbal
Rabu, 29 Juli 2026 | 23.18 WIB

8 Weton Kaya Raya Menurut Primbon Jawa, Konon Punya Aura Penarik Rezeki

Weton bergelimang harta yang kaya sejak masih kecil kata primbon jawa. (Freepik/ freepik) - Image

Weton bergelimang harta yang kaya sejak masih kecil kata primbon jawa. (Freepik/ freepik)

JawaPos.com – Dalam kepercayaan Primbon Jawa, terdapat sejumlah weton yang diyakini memiliki garis kehidupan penuh keberuntungan, termasuk dalam hal rezeki dan kemudahan finansial.

Beberapa weton disebut memiliki energi positif yang membuat pemiliknya dipercaya lebih mudah mendapatkan peluang, dukungan, serta keberhasilan dalam perjalanan hidup.

Menurut Primbon Jawa, karakter, kecerdasan, kemampuan membangun hubungan, dan keberanian mengambil keputusan menjadi beberapa faktor yang sering dikaitkan dengan potensi kesuksesan seseorang.

Meski hanya menjadi bagian dari kepercayaan dan budaya masyarakat Jawa, ramalan weton masih banyak digunakan sebagai bahan refleksi mengenai karakter dan perjalanan kehidupan.

Dikutip dari akun YouTube Primbon Cirebon, terdapat delapan weton yang dipercaya memiliki keberuntungan finansial dan disebut sudah membawa potensi kemakmuran sejak usia muda.

Berikut delapan weton yang dipercaya memiliki energi rezeki kuat menurut Primbon Jawa.

1. Minggu Wage

Weton Minggu Wage dipercaya berada di bawah naungan Lakuning Kuning Rembulan yang membawa pengaruh positif dalam kehidupan.

Pemilik weton ini dikenal memiliki kecerdasan tinggi dan kemampuan berpikir jernih sebelum mengambil keputusan.

Kreativitas yang kuat membuat mereka mampu menemukan berbagai cara untuk menciptakan peluang baru.

Selain itu, intuisi yang baik dipercaya membantu mereka membaca kesempatan bisnis pada waktu yang tepat.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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