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Irfan Ferdiansyah
Senin, 27 Juli 2026 | 21.50 WIB

Miliki Aura Terbaik! 6 Weton Istimewa Terlahir untuk Memperoleh Takhta dan Kasta Tertinggi

Ilustrasi weton dengan aura yang kuat. (Magnific) - Image

Ilustrasi weton dengan aura yang kuat. (Magnific)

JawaPos.com - Dalam ajaran primbon Jawa, weton bukan sekadar penanggalan lahir, melainkan petunjuk spiritual tentang watak, jalan hidup, hingga takdir seseorang. 

Ada kalanya seseorang terlahir dengan weton yang membawa berkah luar biasa: aura kepemimpinan, daya tarik alami, dan keberuntungan yang tak dimiliki kebanyakan orang. 

Mereka yang memiliki weton ini seolah ditakdirkan untuk duduk di takhta tertinggi, baik dalam bentuk kekuasaan, jabatan, kekayaan, maupun pengaruh sosial.

Mereka bagaikan raja yang kehadirannya mampu membuat orang menoleh, mendengarkan, bahkan mengikuti. 

Aura mereka memikat, tutur kata menenangkan, dan langkah-langkah hidupnya selalu membawa hasil besar. 

DIlansir dari Youtube Ngaos Jawa, dalam primbon Jawa, ada 6 weton istimewa yang dipercaya terlahir dengan pancaran aura seperti itu—yang siap membawa mereka menuju kasta tertinggi dalam kehidupan.

Berikut adalah keenam weton tersebut:

1. Sabtu Kliwon — Weton Pemilik Aura Raja Agung

Sabtu Kliwon dikenal sebagai salah satu weton paling kuat dalam primbon Jawa. 

Dikatakan bahwa mereka yang lahir di hari ini membawa aura spiritual tinggi yang bisa menyihir perhatian banyak orang. 

Editor: Hanny Suwindari
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