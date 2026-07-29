Meski Ekonomi Tak Menentu, 4 Shio Ini Dipercaya Tetap Mapan

ilustrasi shio banyak rezeki. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com - Ketidakpastian ekonomi sering kali membuat banyak orang lebih berhati-hati dalam mengelola keuangan.
Namun, menurut kepercayaan astrologi Tiongkok, ada beberapa shio yang diyakini memiliki karakter alami dalam mengatur uang sehingga lebih mampu menjaga stabilitas finansial, bahkan ketika kondisi ekonomi sedang tidak menentu.
Kemampuan tersebut bukan semata karena keberuntungan, tetapi juga dikaitkan dengan kebiasaan menabung, disiplin, serta kecermatan dalam mengambil keputusan keuangan. Berikut empat shio yang dipercaya memiliki kemampuan tersebut.
Shio Kerbau dikenal sebagai pribadi yang disiplin dan mengutamakan rasa aman dalam kehidupan, termasuk dalam urusan keuangan. Meski sesekali menikmati barang berkualitas, mereka umumnya tetap berhati-hati dalam mengatur pengeluaran.
Kebiasaan menabung dan membuat perencanaan finansial jangka panjang membantu Shio Kerbau menjaga kondisi ekonominya. Sikap yang realistis membuat mereka lebih siap menghadapi situasi ketika kondisi keuangan sedang menantang.
Kerja keras dan kedisiplinan menjadi ciri khas Shio Ayam. Mereka tidak hanya fokus mencari penghasilan, tetapi juga memikirkan bagaimana menjaga kestabilan keuangan untuk masa depan.
Shio Ayam dikenal sabar dalam membangun kekayaan. Mereka cenderung memilih strategi jangka panjang, termasuk berinvestasi secara terencana, sehingga kondisi finansialnya dinilai lebih tahan menghadapi perubahan ekonomi.
Ketelitian menjadi salah satu keunggulan terbesar Shio Ular. Mereka terbiasa memperhatikan detail dalam setiap keputusan, termasuk saat mengatur pemasukan dan pengeluaran.
Selain gemar menyusun anggaran dan menabung, Shio Ular juga aktif mencari peluang untuk menambah sumber pendapatan. Kemampuan berpikir jauh ke depan membuat mereka lebih siap menghadapi tekanan ekonomi tanpa mudah kehilangan keseimbangan finansial.
Shio Anjing dikenal berani mengambil peluang, tetapi tetap mengedepankan perhitungan yang matang. Sebelum membuat keputusan keuangan, mereka biasanya melakukan riset dan mempertimbangkan berbagai risiko yang mungkin terjadi.
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