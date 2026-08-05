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Mohammad Maulana Iqbal
Rabu, 5 Agustus 2026 | 17.50 WIB

Hidup Mapan! 6 Shio Paling Hoki, Rezeki dan Finansial Datang Tanpa Diundang Hingga Tua

Ilustrasi shio paling hoki. (freepik) - Image

Ilustrasi shio paling hoki. (freepik)

JawaPos.com – Dalam astrologi Tionghoa, ada shio tertentu yang disebut paling hoki karena rezeki dan finansial mengalir deras tanpa harus dicari.

Shio ini dipercaya membawa hoki dari muda hingga tua, menjadikannya simbol hoki yang tak lekang oleh waktu menurut astrologi Tionghoa.

Rezeki yang datang tanpa diundang dan finansial yang stabil sering kali menjadi ciri khas dari shio paling hoki dalam keyakinan astrologi Tionghoa.

Tak heran jika shio ini selalu dikaitkan dengan kehidupan mapan dan masa tua yang sejahtera dalam prediksi astrologi Tionghoa.

Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, dijelaskan bahwa terdapat enam shio paling hoki dengan rezeki dan finansial datang tanpa diundang hingga tua menurut astrologi Tionghoa.

1. Shio Babi

Dalam tradisi Tionghoa, shio babi dianggap sebagai lambang kesuburan dan kelahiran yang membawa keberuntungan luar biasa.

Mereka yang lahir di tahun 1971 (elemen logam), 1983 (elemen air), 1995 (elemen kayu), 2007 (elemen api), atau 2019 (elemen tanah) memiliki karakteristik khusus dalam menghasilkan penghasilan.

Orang bershio babi dikenal memiliki kemampuan natural untuk memperoleh keuntungan melalui cara-cara yang halal dan penuh berkah.

Sifat pekerja keras dan pantang menyerah menjadi ciri khas yang membedakan mereka dari shio lainnya.

Editor: Hanny Suwindari
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