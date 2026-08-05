Ramalan Zodiak Libra 5 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan, dan Keuangan

JawaPos.com – Ramalan zodiak hari ini diprediksi akan menjadi waktu yang penuh peluang bagi Libra.

Berbagai urusan diprediksi berjalan lebih lancar dari biasanya sehingga memberikan rasa puas atas hasil yang telah dicapai.

Energi positif yang menyertai sepanjang hari juga membuka kesempatan baru yang layak dimanfaatkan.

Dengan tetap percaya diri dan mengambil keputusan secara bijaksana, Libra berpeluang meraih kemajuan dalam pekerjaan maupun kehidupan pribadi.

Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Libra, Rabu (5/8), dikutip dari Astroved.

Libra (23 September – 22 Oktober) Secara umum, hari ini diprediksi berlangsung cukup menyenangkan. Berbagai aktivitas dapat diselesaikan dengan lebih mudah dan Anda akan merasakan kepuasan atas pencapaian yang diraih.

Selain itu, beberapa peluang baru mulai bermunculan dan berpotensi membawa perkembangan positif apabila dimanfaatkan dengan baik.

Cinta Libra Hubungan asmara menunjukkan perkembangan yang positif. Anda berpeluang menemukan kejelasan mengenai arah hubungan setelah melakukan komunikasi yang jujur dengan pasangan.

Bagi Libra yang masih sendiri, pertemuan dengan seseorang yang spesial bisa memberikan harapan baru. Jangan ragu membuka hati jika merasa memiliki kecocokan dengan orang tersebut.