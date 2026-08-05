Ramalan Zodiak Leo dan Virgo 5 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Hari ini adalah waktu yang tepat bagi zodiak leo untuk mengatasi hal-hal yang menghambat pertumbuhan. Jika sedang mengerjakan sesuatu yang penting, kemungkinan leo akan melewatkan batas waktu hari ini.

Cobalah untuk memulai dan membuat rencana untuk mencapai tujuan. Siapkan strategi untuk mencapai tujuan, karena ini adalah satu-satunya jalan untuk melangkah ke depan.

Ketenangan pikiran menjauh dari zodiak virgo hari ini, karena kesulitan menumpuk satu demi satu. Cobalah untuk menjaga kesehatan, karena stres dan tekanan yang disebabkan oleh meningkatnya masalah dapat berdampak negatif pada kesehatan.

Meskipun ini bukan waktu terbaik dalam hidup virgo, tetapi ini akan berlalu dengan cepat. Solusinya adalah fokus pada satu masalah dalam satu waktu. Jika itu tidak memungkinkan, mintalah dukungan dari orang-orang yang dapat dipercayai.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo dan Virgo pada Rabu, 5 Agustus 2026.

Leo (23 Juli – 22 Agustus)

Zodiak leo perlu memberi tahu pasangan tentang betapa berkomitmennya leo kepadanya. Terkait karir, leo akan menghadiri wawancara yang menarik dan membuat leo berharap akan tawaran pekerjaan baru.

Sementara itu, leo perlu berhati-hati dengan makanan yang dikonsumsi jika merupakan ibu hamil. Terkait keuangan, peningkatan pendapatan akan membantu leo mendapatkan gaya hidup yang lebih baik.

Cinta Leo