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Dea Agustin Adrianingtyas
Rabu, 5 Agustus 2026 | 16.03 WIB

Ramalan Zodiak Sagitarius dan Capricorn 5 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuan

Ilustrasi zodiak Sagitarius dan Capricorn (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Sagitarius dan Capricorn (Freepik)

JawaPos.com - Begitu banyak hal yang terjadi dalam hidup zodiak sagitarius, sehingga wajar jika stres berdampak pada kesehatan mental. Sagitarius mungkin merasa murung, sehingga menyebabkan perselisihan yang tidak perlu dengan orang-orang terdekat. 

Sagitarius mungkin berperilaku buruk sebagai akibat dari stres yang baru-baru ini menumpuk. Hari ini, cobalah untuk tetap tenang dan terkendali, serta tahan diri jika merasa akan mengatakan sesuatu yang kasar.

Zodiak capricorn merasa kecewa dan jengkel dalam beberapa hal. Kinerja capricorn mungkin menurun, sehingga membuat frustrasi. 

Tujuan dan sasaran yang capricorn tetapkan untuk diri sendiri menjadi tidak mudah tercapai. Ini hanya periode sementara, jadi jangan terlalu khawatir tentang hal-hal ini.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Sagitarius dan Capricorn pada Rabu, 5 Agustus 2026.

Sagitarius (22 November – 21 Desember)

Bersiaplah karena zodiak sagitarius akan terkejut saat menerima hadiah tak terduga dari pasangan. Terkait karir, pastikan tidak merusak hubungan baik dengan rekan kerja jika sagitarius memutuskan untuk meninggalkan pekerjaan saat ini.

Sementara itu, sagitarius akan bersinar, karena bintik-bintik gelap di kulit yang sempat muncul akhirnya menghilang. Pada ranah keuangan, jangan berlebihan dalam melakukan pengeluaran jika ingin melunasi tagihan-tagihan yang dimiliki.

Cinta Sagitarius

Hari ini, sagitarius terkejut dan tersentuh saat menerima hadiah tak terduga dari pasangan. Rasakan kehangatan kasih sayangnya dan balaslah dengan cara yang sama. Jika berusaha dalam hubungan saat ini, pasangan akan peduli kepada sagitarius sebagai balasannya. 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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